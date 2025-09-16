Допинг попал в организм Михаила Мудрика в сборной Украины.

BBC удалось выяснить, что представляющий «Челси» вингер «контактировал с сердечно-сосудистым препаратом мельдонием» во время пребывания в составе национальной команды.

Украинская ассоциация футбола не стала ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, когда журналист обратился к ней с запросом.

«Представители УАФ не могут комментировать этот вопрос, поскольку УАФ не является стороной в этом деле.

Ни Всемирное антидопинговое агентство, ни Футбольная ассоциация Англии не направляли никаких запросов в УАФ. Мы поддерживаем тесный контакт с адвокатами Мудрика и предоставляем им всю необходимую информацию.

Мы не можем давать никаких дополнительных комментариев, поскольку действует положение о неразглашении.

Ни один представитель УАФ, сотрудник, врач или тренер не был вовлечен в это», – ответили в ассоциации.

Мудрику правда грозит 4 года за допинг? FA выдвинула обвинения, «Челси» может разорвать контракт