«Для Мудрика даже 4 года дисквалификации не приговор, ему всего 24. Но это сильный удар по Михаилу и неприятная ситуация для всего украинского футбола». Кобин о проблемах вингера с допингом

Василий Кобин высказался о возможной дисквалификации Михаила Мудрика на 4 года.

Мудрику были предъявлены обвинения в нарушении антидопингового регламента Футбольной ассоциации Англии.

«Такое решение – очень сильный удар для Михаила в частности и максимально неприятная ситуация для всего украинского футбола в целом. Мудрик – один из ведущих игроков нашей сборной, а здесь такое. Плохая история.

Что касается самого Михаила, по силам ли будет ему выкарабкаться из этой ситуации, то все будет зависеть исключительно от его характера. Я верю, что ему будет по силам вернуться в большой футбол, если его все же отстранят. Конечно, будет очень тяжело, но даже четыре года дисквалификации не приговор для Мудрика. Ему же всего 24 года.

Самое главное для Мудрика – не опускать руки. Ему нужно не просто тренироваться, а именно продолжать играть, но на каком уровне? Захочет ли Михаил выступать в любителях или в медиалиге? Не знаю», – приводит Tribuna.com слова бывшего защитника сборной Украины в интервью UkrFootball.