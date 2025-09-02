Мудрика лишили прав на полгода. Вингера «Челси» остановили за превышение скорости, у него 13 штрафных баллов за 18 месяцев
Михаила Мудрика лишили водительских прав.
В прошлом месяце вингер «Челси» был остановлен сотрудниками полиции за превышение скорости.
Как передает The Standard, за 18 месяцев Мудрик набрал 13 штрафных баллов. Суд вынес решение о лишении его водительских прав на 6 месяцев.
Мудрик, отправивший на слушание своего адвоката вместо себя, также был оштрафован на 660 фунтов, обязан выплатить 130 фунтов в качестве судебных издержек и покрыть 266 фунтов компенсационного сбора для потерпевших.
Напомним, украинец временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Standard
