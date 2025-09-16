«Уровень первой лиги Турции выше, чем в ФНЛ, это не обсуждается. Футболистов приравнял бы к тем, кто играет в РПЛ». Защитник «Серик Беледиеспор» Тихий о турнирах

Дмитрий Тихий заявил, что первая лига Турции сильнее ФНЛ.

«Серик Беледиеспор», возглавляемый Сергеем Юраном, занимает 11-е место во втором дивизионе Турции после 5 туров.

«После пяти туров можно с уверенностью на 100 процентов сказать, что уровень здесь точно выше, чем в ФНЛ . Это не обсуждается. И дело не в том, что мы проигрывали два матча, а просто в уровне футболистов, которых я бы спокойно приравнял к тем, кто играет в Премьер-Лиге.

Что касается крупного поражения, мы в самом начале остались в меньшинстве. Плюс команда еще не совсем сыграна, не были готовы к такому удару, не смогли перестроиться. Но попрошу заметить, что два поражения нам нанесли команды, которые сейчас идут в тройке и борются за выход в высшую лигу», – сказал защитник «Серик Беледиеспор ».