«Серик Беледиеспор» Юрана победил после 2 поражений подряд. Команда идет 11-й в первой лиге Турции
Сергей Юран одержал победу во главе турецкого клуба после двух поражений подряд.
«Серик Беледиеспор» под руководством российского специалиста обыграл «Ыгдыр» (2:1) в матче 5-го тура турецкой Первой лиги.
В двух предыдущих матчах команда Юрана проиграла «Эрокспору» (0:5) и «Бодрумспору» (2:4). Всего у «Серик Беледиеспора» 2 победы, ничья и 2 поражения в 5 играх, общий счет – 5:10.
На данный момент «Серик Беледиеспор» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков в 5 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
