«Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 2 матча подряд с общим счетом 2:9. Команда идет 16-й в первой лиге Турции
Сергей Юран проиграл второй матч подряд во главе турецкого клуба.
«Серик Беледиеспор» под руководством российского специалиста уступил «Бордумспору» (2:4) в матче четвертого тура турецкой Первой лиги.
В четырех матчах команда тренера Сергея Юрана дважды уступила, один раз сыграла вничью и один раз победила. Разница забитых и пропущенных мячей – 3:9.
В прошлом туре «Серик Беледиеспор» проиграл «Эрокспору» (0:5). В двух последних матчах команда пропустила девять мячей.
На данный момент «Серик Беледиеспор» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 балла в 4 матчах. В турецкой Первой лиге выступают 20 команд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
