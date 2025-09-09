Смолов о будущем: «Есть какие-то предложения, я разговариваю. Переезд рассматриваю в первую очередь»
Федор Смолов не исключает, что поиграет за границей.
– Ты еще продолжаешь профессиональную карьеру?
– Не буду отвечать на этот вопрос.
– Поделись хотя бы немного, как обстоят дела.
– Есть какие-то предложения. Я разговариваю.
– Ты готов к переезду в другую страну?
– Да, рассматриваю в первую очередь как раз это.
– Саудовская Аравия подойдет?
– Нет, это невозможно. Там другой мир, другие деньги. Никто не смотрит российский чемпионат и не знает российских футболистов.
– Но у тебя есть имя.
– Ну, наверное, на пике моей карьеры это могло бы быть возможным. Были переговоры даже года три назад, мне кажется.
– В Турции у нас сейчас целая бригада под руководством Юрана, туда поехал Джикия...
– Следим за ними, – сказал бывший форвард «Сельты» и «Фейеноорда».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости