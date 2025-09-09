Смолов о будущем: «Есть какие-то предложения, я разговариваю. Переезд рассматриваю в первую очередь»

Федор Смолов не исключает, что поиграет за границей.

– Ты еще продолжаешь профессиональную карьеру?

– Не буду отвечать на этот вопрос.

– Поделись хотя бы немного, как обстоят дела.

– Есть какие-то предложения. Я разговариваю.

– Ты готов к переезду в другую страну?

– Да, рассматриваю в первую очередь как раз это.

– Саудовская Аравия подойдет?

– Нет, это невозможно. Там другой мир, другие деньги. Никто не смотрит российский чемпионат и не знает российских футболистов.

– Но у тебя есть имя.

– Ну, наверное, на пике моей карьеры это могло бы быть возможным. Были переговоры даже года три назад, мне кажется.

– В Турции у нас сейчас целая бригада под руководством Юрана, туда поехал Джикия...

– Следим за ними, – сказал бывший форвард «Сельты» и «Фейеноорда».