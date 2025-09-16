Новиков об ошибке Акинфеева: «Винить Игоря нельзя, игрок «Ростова» просчитал наперед его действия. Надо было выбить мяч на чужую половину»

Валерий Новиков считает, что не стоит винить Игоря Акинфеева за ошибку.

ЦСКА уступил «Ростову» на выезде в 8-м туре Мир РПЛ (0:1). Армейцы пропустили после того, как передача Акинфеева через центральную зону была перехвачена .

«Да, серия без поражений в РПЛ была приличной, но любая серия заканчивается, так всегда бывает. Так уж получилось, что проиграли именно «Ростову». Ничего страшного не произошло, на команду это повлиять не должно. Игра ЦСКА в этом матче особо не впечатлила, сыграли ниже своих возможностей.

Повлияет ли этот пропущенный гол на Акинфеева ? Нет. Игрок «Ростова » просчитал наперед действия Акинфеева. Игорю, конечно, нужно было бы выбить мяч на чужую половину поля, но вот так случилось, он действовал по ситуации. Его винить нельзя, ничего не поделать. Надеюсь, что армейцы теперь начнут новую серию без поражений», – сказал бывший вратарь ЦСКА.