Тебас о задержке тренировки «Реала» из-за допинг-контроля: «У Ла Лиги нет полномочий в этой сфере. Клуб либо дезинформирован, либо пытается представить лигу виноватой во всем»

Хавьер Тебас опроверг причастность Ла Лиги к задержке тренировки «Реала».

Сегодня клуб примет «Марсель» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Вчерашняя тренировка команды началась на час позже из-за допинг-контроля

Сообщалось, что это вызвало возмущение в мадридском клубе. Команда не могла начать занятие, пока все, кто должен был пройти тест, не сдали его по одному.

Утверждалось, что «Реал» приписал приезд допинг-офицеров Ла Лиге и выражал возмущение «таким образом действий».

«У лиги нет никаких полномочий в сфере допинг-контроля. И никогда не было. Тот, кто запустил эту информацию – а мне сказали, что это был «Реал» – либо глубоко дезинформирован, либо пытается представить Ла Лигу виноватой во всем. 

У нас никогда не было полномочий в сфере борьбы с допингом. Мы не знаем, когда антидопинговое агентство предпринимает какие-то действия. Мы никого и никуда не направляли. Это недостоверная информация.

Рекомендую журналистам все проверять перед публикацией, даже если сообщение исходит от «Реала» или близких к нему источников. Мы живем во времена, когда фальсификация информации крайне опасна», – заявил президент Ла Лиги. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport.es
logoдопинг
logoЛа Лига
Хавьер Тебас
logoРеал Мадрид
Комментарии
