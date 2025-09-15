Алонсо о жалобе на судей Ла Лиги в ФИФА: «Реал» имеет право защищать свои интересы»

Хаби Алонсо отреагировал на последние новости вокруг «Реала».

Ранее стало известно , что сегодняшняя тренировка «сливочных» началась на час позже из-за допинг-контроля. Завтра команда Хаби Алонсо встретится с «Марселем» в общем этапе Лиги чемпионов.

– Что вы чувствовали, когда сегодня пришлось сдавать допинг-тесты?

− Мы не можем это контролировать. Тренировка была отложена, на этом все. Это вне нашего контроля, – сказал главный тренер «Мадрида » на пресс-конференции.

Также сегодня сообщалось , что мадридский клуб готовится передать ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге .

«Мы имеем право защищать наши интересы. Пока клуб это делает, все в порядке», − отметил Алонсо.