Алонсо о жалобе на судей Ла Лиги в ФИФА: «Реал» имеет право защищать свои интересы»
Хаби Алонсо отреагировал на последние новости вокруг «Реала».
Ранее стало известно, что сегодняшняя тренировка «сливочных» началась на час позже из-за допинг-контроля. Завтра команда Хаби Алонсо встретится с «Марселем» в общем этапе Лиги чемпионов.
– Что вы чувствовали, когда сегодня пришлось сдавать допинг-тесты?
− Мы не можем это контролировать. Тренировка была отложена, на этом все. Это вне нашего контроля, – сказал главный тренер «Мадрида» на пресс-конференции.
Также сегодня сообщалось, что мадридский клуб готовится передать ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге.
«Мы имеем право защищать наши интересы. Пока клуб это делает, все в порядке», − отметил Алонсо.
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?601 голос
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
