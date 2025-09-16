Кобелев о Станковиче: «По поведению – один из худших в РПЛ. Так вести себя нельзя! Он нервирует весь «Спартак», из‑за него игроки тоже начинают дергаться»

Андрей Кобелев раскритиковал поведение Деяна Станковича.

В конце первого тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака » был удален за нецензурные выражения в адрес арбитра.

«Я не буду говорить с позиции тренера, но по поведению Станкович – один из худших в нашем чемпионате. Так вести себя нельзя! Бывают моменты, у каждого тренера бывают срывы, но у него они постоянно.

Он нервирует всю команду, из‑за него футболисты тоже начинают дергаться», – сказал бывший главный тренер «Динамо ».

Мне надоели и «бей-беги» Станковича, и его поведение