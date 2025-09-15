«Станкович‑футболист не производил впечатления такого бешеного. Казался уравновешенным человеком». Черданцев о поведении тренера «Спартака»

Георгий Черданцев обратил внимание на изменения в характере Деяна Станковича.

Напомним, в конце 1-го тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо » (2:2) главный тренер «Спартака » был удален за нецензурные выражения в адрес арбитра.

«Станкович ‑футболист не производил впечатления такого бешеного. Он вел себя прилично. Мне он казался уравновешенным футболистом и человеком», – сказал комментатор «Матч ТВ ».