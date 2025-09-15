  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Станкович‑футболист не производил впечатления такого бешеного. Казался уравновешенным человеком». Черданцев о поведении тренера «Спартака»
23

«Станкович‑футболист не производил впечатления такого бешеного. Казался уравновешенным человеком». Черданцев о поведении тренера «Спартака»

Георгий Черданцев обратил внимание на изменения в характере Деяна Станковича.

Напомним, в конце 1-го тайма матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака» был удален за нецензурные выражения в адрес арбитра.

«Станкович‑футболист не производил впечатления такого бешеного. Он вел себя прилично. Мне он казался уравновешенным футболистом и человеком», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?3821 голос
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Черданцев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кахигао о «Спартаке»: «Если цель – зарабатывать на игроках, нужно 2-4 года. Я здесь 8 месяцев, невозможно построить систему за такой срок»
1115 минут назад
Эберль пошутил о новом контракте Упамекано: «Переговоры ведутся на французском. Très bien. Больше я не знаю ни слова, вот почему мы пока не достигли прогресса»
429 минут назад
«Суарес – отличный нападающий, но его выходки просто отвратительны. Я не стал бы покупать билет на игру, если бы он приехал в Нью-Йорк». Росси о плевке Луиса в сотрудника «Сиэтла»
1131 минуту назад
Балерди не назвал Мбаппе лучшим игроком мира: «Для меня лучшим будет Месси, пока он не перестанет играть. Но Килиан – один из лучших, он доказывал это годами»
1152 минуты назад
Советник «ПСЖ» Кампуш о «Золотом мяче»: «Дембеле – единственный, кто заслуживает награду. Если бы его звали Месси или Роналду, никаких споров бы не было. Он был лучшим в ЛЧ и Лиге 1»
25сегодня, 18:50
Игроки «Реала» считают, что судьи относятся к ним строже, чем к другим претендентам на титул (Marca)
40сегодня, 18:46
Руни об «МЮ»: «Ситуация стала еще хуже, чем при тен Хаге. Болельщики уходили с матча с «Ман Сити» – это мощный сигнал»
40сегодня, 18:29
Первая лига. «Факел» проиграл «Родине», «Урал» победил «Уфу» в гостях, «Енисей» уступил «Нефтехимику»
81сегодня, 18:26
Классные мелочи 4-го тура АПЛ: Тед Лассо на «Арсенале», «Вилла» Эмери – 92-я (!) по голам
сегодня, 18:00Спецпроект
Левандовски описал идеального тренера: тактические навыки Гвардиолы, управление составом как у Флика, общение с командой как у Клоппа, одежда как у Нагельсманна
26сегодня, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Гвардиола о том, какой песней он бы описал чувства от победы в ЛЧ: «Что-то из Oasis, Beatles, или что-то в этом роде, более романтичное»
16 минут назад
Стример Voodoosh сфотографировался с Сафоновым: «Давний зритель «Героев 3»
8 минут назадКиберспорт
Мостовой о «Динамо»: «Всегда говорят, что первым за результат должен отвечать тренер. Поэтому Карпина могут убрать, что здесь такого?»
419 минут назад
Джейми Варди: «Дель Пьеро был моим кумиром в детстве. Смотреть, как он забивает, было невероятно. Теперь я в Серии А, хочу делать то же»
242 минуты назад
Макманаман о «Баварии»: «Если Кейн травмируется, кто его заменит? Им не помешает еще пара игроков. Но важно найти баланс между числом и атмосферой, Пеп говорил, насколько это сложно»
158 минут назад
Чемпионат Испании. «Эспаньол» принимает «Мальорку»
99сегодня, 19:02Live
Анчелотти о том, гарантированы ли Винисиусу и Родриго места на ЧМ-2026: «Если они будут в лучшей форме, то да. С ними я выигрывал ЛЧ»
1сегодня, 18:57
Чемпионат Италии. «Комо» принимает «Дженоа», «Верона» и «Кремонезе» голов не забили
103сегодня, 18:47Live
В «Барсе» рассчитывают, что де Йонг сыграет против «Ньюкасла» в ЛЧ в четверг. Ранее хавбек получил повреждение запирательной мышцы в матче за Нидерланды
3сегодня, 18:38
Деку после ситуации с Ямалем намерен наладить свободный обмен информацией со штабом сборной Испании о состоянии футболистов
3сегодня, 18:20