Канчельскис о Дзюбе: «Решил бы многие проблемы «Спартака», им нужен игрок с лидерскими качествами. РПЛ ему по плечу хоть в 37, хоть в 40 лет»
Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба помог бы «Спартаку» решить проблемы.
«Очередной гол Дзюбы не удивляет. В том, что Артем будет и дальше забивать, не было никаких сомнений. РПЛ ему по плечу хоть в 37, хоть в 40 лет. Было бы желание. А оно у него есть, судя по всему.
Какие клубы могли бы обратить на него внимание? На самом деле Артем решил бы очень многие проблемы «Спартака». Им явно нужен такой игрок с лидерскими качествами», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
