  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Дзерби перед матчем с «Реалом»: «Нельзя терять смелость в атаке, иначе нет смысла играть в ЛЧ. Все знают, что такое «Бернабеу», мы должны идти вперед»
3

Де Дзерби перед матчем с «Реалом»: «Нельзя терять смелость в атаке, иначе нет смысла играть в ЛЧ. Все знают, что такое «Бернабеу», мы должны идти вперед»

Роберто Де Дзерби высказался перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Во вторник «Марсель» сыграет на выезде с командой Хаби Алонсо в 1-м туре общего этапа ЛЧ. 

«Конечно, мы предпочитаем играть дома, но приезд в Мадрид – это повод для гордости. Участие в Лиге чемпионов вызывает у нас огромное чувство ответственности, потому что в Марселе к этому относятся серьезно. Все знают, что такое «Бернабеу».

Это матч, где нужно быть предельно внимательным. В атаке нам нельзя терять смелость, потому что без смелости бессмысленно выходить на такие матчи. Мы должны приехать сюда и идти вперед, этот матч – не праздник.

Это мой второй приезд, и я взволнован не меньше, чем игроки. Этот стадион впечатляет любого, и это важный этап. Мы постараемся сделать участие в Лиге чемпионов привычкой.

У нас есть известная история в Европе, и мы знаем, чего добились, чтобы оказаться здесь. «Мадрид» – одна из сильнейших команд Европы, наша задача – провести свой матч», – сказал главный тренер «Марселя».

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?4500 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoСантьяго Бернабеу
logoРоберто Де Дзерби
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМарсель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Балерди не назвал Мбаппе лучшим игроком мира: «Для меня лучшим будет Месси, пока он не перестанет играть. Но Килиан – один из лучших, он доказывал это годами»
46сегодня, 19:11
Беллингем и Камавинга попали в заявку «Реала» на матч с «Марселем» в ЛЧ. Они еще не играли в этом сезоне из-за травм
7сегодня, 15:11
Алонсо о жалобе на судей Ла Лиги в ФИФА: «Реал» имеет право защищать свои интересы»
22сегодня, 14:53
Главные новости
«Эспаньол» идет 3-м в Ла Лиге после 4 туров. У него и «Барсы» по 10 очков, «Реал» лидирует с 12 баллами, «Атлетико» – 11-й
126 минут назад
ВАР не позвал арбитра в моменте с удалением Хейсена, так как Куртуа выдвинулся далеко из ворот, а Милитао вряд ли помешал бы Ойарсабалю выйти один на один (Marca)
840 минут назадФото
«Бавария» показала посвященную Октоберфесту форму – белую с зелеными элементами
545 минут назадФото
Мостовой уверен, что Станкович доработает до конца сезона: «Бюджет, состав, защита – все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак»
2759 минут назад
Канчельскис о Дзюбе: «Решил бы многие проблемы «Спартака», им нужен игрок с лидерскими качествами. РПЛ ему по плечу хоть в 37, хоть в 40 лет»
13сегодня, 20:35
Тебас о жалобе «Реала» на судейство: «Надеюсь, она будет отражать полную картину – с маленькими и средними клубами. Если учитывать только «Мадрид» и «Барсу», это будет предвзятая жалоба»
10сегодня, 20:20
Кин про «МЮ» при Амориме: «У игроков нет веры, сколько бы он ни говорил «это наше направление». Мы дали ему возможность оправдать доверие. Посмотрите на результаты, они не радуют»
17сегодня, 20:08
Кахигао о «Спартаке»: «Если цель – зарабатывать на игроках, нужно 2-4 года. Я здесь 8 месяцев, невозможно построить систему за такой срок»
29сегодня, 19:48
Эберль пошутил о новом контракте Упамекано: «Переговоры ведутся на французском. Très bien. Больше я не знаю ни слова, вот почему мы пока не достигли прогресса»
6сегодня, 19:34
«Суарес – отличный нападающий, но его выходки просто отвратительны. Я не стал бы покупать билет на игру, если бы он приехал в Нью-Йорк». Росси о плевке Луиса в сотрудника «Сиэтла»
21сегодня, 19:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рикарду Карвалью о самом сложном сопернике: «Дрогба удивил, когда я был в «Порту». Его сила, взрывная мощь, физика поражали. Остановить его было невероятно трудно»
9 минут назад
Вальверде назвал Артету одним из лучших тренеров мира. Микель поблагодарил его: «Эрнесто – мой образец для подражания. Он везде добивался успеха и оставлял свой след»
217 минут назад
Хавбек «Родины» Гуэйе забил «Факелу» ударом в девятку. Его команда победила в четвертом матче подряд
18 минут назадВидео
«Егоров оказался с большими и железными. Абсолютно правильно поступил, что удалил Станковича и не стал терпеть оскорбления». Лапочкин о судье
132 минуты назад
Чемпионат Испании. «Эспаньол» вырвал победу над «Мальоркой»
10540 минут назад
Чемпионат Италии. «Комо» принимает «Дженоа», «Верона» и «Кремонезе» голов не забили
10451 минуту назадLive
Криминалист о том, могут ли у Смолова возникнуть проблемы в тюрьме из-за тату: «За вольные татуировки не предъявляют, как правило. Но за воровские звезды могут спросить»
21сегодня, 20:30
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема проиграл «Аль-Вахде», «Аль-Ахли» Мареза победил «Насаф», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
5сегодня, 20:27
Гвардиола о том, какой песней он бы описал чувства от победы в ЛЧ: «Что-то из Oasis, Beatles или что-то в этом роде, более романтичное. Мой любимый певец – каталонец Льюис Льяк, вот что бы я выбрал»
2сегодня, 19:57
Стример Voodoosh сфотографировался с Сафоновым: «Давний зритель «Героев 3»
5сегодня, 19:55Киберспорт