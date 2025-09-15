Балерди не назвал Мбаппе лучшим игроком мира: «Для меня лучшим будет Месси, пока он не перестанет играть. Но Килиан – один из лучших, он доказывал это годами»

Леонардо Балерди рассказал, почему не считает Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.

Завтра, 16 сентября, «Марсель » встретится с «Реалом » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Защитник французской команды ответил на вопрос о том, считает ли он французского форварда соперника лучшим игроком мира.

«Для меня лучшим будет Месси , пока он не перестанет играть в футбол. Но Мбаппе – один из лучших в мире, он доказывал это годами. У него отличный уровень», – сказал аргентинский футболист.