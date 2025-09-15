Балерди не назвал Мбаппе лучшим игроком мира: «Для меня лучшим будет Месси, пока он не перестанет играть. Но Килиан – один из лучших, он доказывал это годами»
Леонардо Балерди рассказал, почему не считает Килиана Мбаппе лучшим игроком мира.
Завтра, 16 сентября, «Марсель» встретится с «Реалом» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Защитник французской команды ответил на вопрос о том, считает ли он французского форварда соперника лучшим игроком мира.
«Для меня лучшим будет Месси, пока он не перестанет играть в футбол. Но Мбаппе – один из лучших в мире, он доказывал это годами. У него отличный уровень», – сказал аргентинский футболист.
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?3846 голосов
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Onze Mondial
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости