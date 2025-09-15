  • Спортс
Кин про «МЮ» при Амориме: «У игроков нет веры, сколько бы он ни говорил «это наше направление». Мы дали ему возможность оправдать доверие. Посмотрите на результаты, они не радуют»

Рой Кин считает, что игроки «МЮ» могут не верить в систему Рубена Аморима.

В воскресенье команда Аморима на выезде уступила «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ. На данный момент «Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ, набрав 4 очка в 4 матчах. 

«Меня беспокоит, что игроки, возможно, не до конца верят в систему. Сколько бы тренер ни говорил «это наше направление», когда результаты не идут, а тебя обыгрывают сильнейшие команды, он делает массу изменений. Создается впечатление, что мы ходим по кругу.

Мы дали ему возможность оправдать доверие. Говорят о системе, но тренер стоит на своем, не уступает. Посмотрите на результаты, очки за игру, забитые и пропущенные мячи – все это не радует. Это вызывает у меня беспокойство», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в эфире Sky Sports.

