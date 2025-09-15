Шмейхель про «МЮ» при Амориме: «Команда никуда не продвинулась. Стоит задуматься об изменениях, чтобы футболисты играли так, как умеют, перейти на 4 защитника»

Петер Шмейхель заявил, что Рубену Амориму нужно менять систему игры «МЮ».

В воскресенье «Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ . На данный момент команда занимает 14-е место в АПЛ, набрав 4 очка в 4 матчах.

«Глядя на нынешний «Манчестер Юнайтед», не могу отделаться от ощущения, что команда никуда не продвинулась. Все то же самое. «Манчестер Сити » даже не пришлось показывать чего-то выдающегося.

Думаю, тренеру [Рубену Амориму ] стоит задуматься о некоторых изменениях. Перестроить систему так, чтобы футболисты играли так, как умеют, к чему привыкли. Перейти на игру в четыре защитника», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед ».

