Кин об Амориме в «МЮ»: «Говорят, нужно дать тренеру время, но мы должны видеть звоночки. Слот пришел в «Ливерпуль» и выиграл АПЛ, «Тоттенхэм» прогрессирует с Франком»

Рой Кин раскритиковал работу Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Вчера команда Аморима уступила «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ.

«Нам говорили, что новому тренеру нужна предсезонная подготовка и новые игроки. Мы продолжаем искать оправдания, но в какой-то момент мы должны увидеть звоночки.

Конечно же, люди говорят, что нужно дать тренеру время. Мы видели, как [Арне ] Слот перешел в «Ливерпуль» в прошлом году. Да, команда у «Ливерпуля » была лучше, чем у «Юнайтед », но в итоге он выиграл чемпионат.

Вы видите, как [Томас ] Франк переходит в «Тоттенхэм », и замечаем ли мы признаки прогресса клуба? Да.

Сколько еще мы будем ждать, когда эта команда [едва] набирает по очку за игру?», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в эфире Sky Sports.