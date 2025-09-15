Кин об Амориме в «МЮ»: «Говорят, нужно дать тренеру время, но мы должны видеть звоночки. Слот пришел в «Ливерпуль» и выиграл АПЛ, «Тоттенхэм» прогрессирует с Франком»
Рой Кин раскритиковал работу Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».
Вчера команда Аморима уступила «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ.
«Нам говорили, что новому тренеру нужна предсезонная подготовка и новые игроки. Мы продолжаем искать оправдания, но в какой-то момент мы должны увидеть звоночки.
Конечно же, люди говорят, что нужно дать тренеру время. Мы видели, как [Арне] Слот перешел в «Ливерпуль» в прошлом году. Да, команда у «Ливерпуля» была лучше, чем у «Юнайтед», но в итоге он выиграл чемпионат.
Вы видите, как [Томас] Франк переходит в «Тоттенхэм», и замечаем ли мы признаки прогресса клуба? Да.
Сколько еще мы будем ждать, когда эта команда [едва] набирает по очку за игру?», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в эфире Sky Sports.
