Советник «ПСЖ» Кампуш: «Не исключаем подписания звезд, но они должны адаптироваться к машине «ПСЖ». Помогаем Энрике внедрить эту философию. Уход Доннаруммы – стечение обстоятельств»
«Политика клуба – это создание команды. Клуб важнее любого человека. В «ПСЖ» многое изменилось», – сказал советник «ПСЖ» Луиш Кампуш.
Он объяснил, как работает новый подход на примере Джанлуиджи Доннаруммы.
«Его уход – это стечение обстоятельств. Когда он требует зарплату уровня прежнего «ПСЖ», а не нынешнего… Наша политика строится на заслугах: зарабатываешь больше, когда действительно это заслуживаешь. Мы долго обсуждали ситуацию с Джиджо. Но если не удается достичь соглашения, приходится искать решения.
Звезда – это клуб. Это вся команда. Именно это мы внедрили при согласии руководства. Мы не исключаем подписания звезд, но они должны адаптироваться к машине под названием «ПСЖ». Мы помогаем Луису Энрике внедрить эту философию», – добавил Луиш Кампуш