Гулям о Доннарумме: «ПСЖ» совершил огромную ошибку и проявил неуважение к Джиджо. Будь он так слаб в игре ногами, подписал бы его кто-то вроде Пепа? Это необъяснимо и глупо»

Фаузи Гулям осудил поведение «ПСЖ» в ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой.

Летом экс-вратарь парижан заявил, что вынужден покинуть клуб после прихода Люки Шевалье , который стал основным голкипером команды. Позднее итальянец перешел в «Манчестер Сити ».

«ПСЖ» совершил огромную ошибку и проявил неуважение к Джиджо. Они хотели угодить Луису Энрике , ведь он победил, но нельзя так поступать с легендарным игроком, определяющим саму победу.

Джиджо входит в число двух-трех лучших вратарей мира и войдет в десятку претендентов на «Золотой мяч », но что бы случилось, если бы не заинтересовался Гвардиола? Возможно, он бы в итоге оказался на вторых ролях.

Давайте проясним, Шевалье невероятно хорош, но я спрашиваю себя: если бы Джиджо был так слаб в игре ногами, как говорят некоторые, настолько, что «ПСЖ » был вынужден сменить его, подписал бы его кто-то вроде Пепа? Это оправдание не имеет смысла.

Я тоже живу в Париже и знаю истории и людей: я знаю, как сильно его любили и уважали партнеры по команде и народ. Я не могу этого объяснить, потому что это необъяснимый выбор. Это глупо», – заявил экс-защитник «Анже», «Наполи», «Сент-Этьена» и других клубов.