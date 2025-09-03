Доннарумма об отношениях с Энрике: «Они всегда были прекрасны, я ценил его прямоту. Каждый тренер имеет право принимать собственные решения. Все в «ПСЖ» меня любят – горжусь этим»
Джанлуиджи Доннарумма высказался об отношениях с Луисом Энрике.
Голкипер перешел в «Манчестер Сити» после того, как главный тренер «ПСЖ» принял решение сделать основным вратарем новичка Люку Шевалье.
«У меня всегда были с ним прекрасные отношения. Я ценил его прямоту.
Разочарован ли я? Не знаю, каждый тренер имеет право принимать собственные решения.
Поддержка партнеров по команде помогла мне понять, что я привнес в «ПСЖ», и это самое главное. Это то, что осталось помимо футбола. Я знаю, что игроки и все в «ПСЖ» меня любят, и горжусь этим.
Четыре года в Париже были прекрасным временем. Я никогда их не забуду», – сказал Доннарумма.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости