Доннарумма об отношениях с Энрике: «Они всегда были прекрасны, я ценил его прямоту. Каждый тренер имеет право принимать собственные решения. Все в «ПСЖ» меня любят – горжусь этим»

Джанлуиджи Доннарумма высказался об отношениях с Луисом Энрике.

Голкипер перешел в «Манчестер Сити » после того, как главный тренер «ПСЖ» принял решение сделать основным вратарем новичка Люку Шевалье .

«У меня всегда были с ним прекрасные отношения. Я ценил его прямоту.

Разочарован ли я? Не знаю, каждый тренер имеет право принимать собственные решения.

Поддержка партнеров по команде помогла мне понять, что я привнес в «ПСЖ», и это самое главное. Это то, что осталось помимо футбола. Я знаю, что игроки и все в «ПСЖ » меня любят, и горжусь этим.

Четыре года в Париже были прекрасным временем. Я никогда их не забуду», – сказал Доннарумма .