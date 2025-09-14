  • Спортс
  Гвардиола про 3:0 с «МЮ»: «Все в «Ман Сити» играли как машины, были очень агрессивны. Холанд невероятен, играет лучше, чем в год требла»
3

Гвардиола про 3:0 с «МЮ»: «Все в «Ман Сити» играли как машины, были очень агрессивны. Холанд невероятен, играет лучше, чем в год требла»

Пеп Гвардиола впечатлен игрой Эрлинга Холанда против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«В это трансферное окно наш состав сильно изменился. Пришли девять футболистов, изменился костяк команды.

Сегодняшняя победа много значит. Футболисты играли очень агрессивно, все были словно машины.

Холанд играет невероятно с момента перехода к нам, но в этом сезоне он лучше, чем когда-либо. Я бы сказал, что он лучше, чем в год требла.

Нам сильно не хватало Фодена, он был нашим лучшим игроком в АПЛ в позапрошлом сезоне, он нужен нам. Он сердце клуба, выпускник академии, который любит «Ман Сити». Его возвращение – хорошая новость», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
