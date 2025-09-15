  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Левандовски о Джоковиче: «Играет на топ-уровне в свои годы, много работает. Если бы Роналду и Месси не было рядом последние 15 лет, у меня было бы больше титулов, может»
9

Левандовски о Джоковиче: «Играет на топ-уровне в свои годы, много работает. Если бы Роналду и Месси не было рядом последние 15 лет, у меня было бы больше титулов, может»

Роберт Левандовски высказался о спортивном долголетии Джоковича, Роналду и Месси.

На последнем US Open 38-летний Новак Джокович проиграл в полуфинале 22-летнему Карлосу Алькарасу.

«Мы друзья [с Новаком], иногда встречаемся. Он веселый парень, мы поддерживаем связь. К тому же Джокович до сих пор играет на топ-уровне в свои годы и много работает, чтобы быть там, где он есть.

Я играл в то время, когда рядом были Роналду и Месси, и можно сказать: если бы их не было последние 15 лет, возможно, у меня было бы больше титулов.

Но я смотрю на это иначе – и думаю, он тоже. То, что моя футбольная жизнь прошла рядом с ними, значит, что я добился большего», – сказал нападающий «Барселоны».

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?1652 голоса
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Times
logoМЛС
logoРоберт Левандовски
logoНовак Джокович
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoЛа Лига
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Левандовски о Ямале и Мастантуоно: «На «Реал» давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина – это невозможно, такие игроки появляются раз в 10 лет. Как нельзя найти следующего Роналду и Месси»
6016 августа, 09:49
Уэс Браун: «Ямаль – талант схожего с Месси и Роналду уровня. Но и Рэшфорд выглядит круто, он захочет показать всем в «Барсе» и себе тоже, на что он способен»
3611 августа, 17:50
Румменигге о важнейших игроках XXI века: «Месси и Роналду определили эпоху. В нынешнем поколении есть Мбаппе, Ямаль, игроки «ПСЖ»
6311 августа, 15:25
Главные новости
Кахигао об ужесточении лимита: «Спартак» будет готов, уверен. Сделаем упор на развитие молодых российских игроков, мы должны быть самодостаточными. Рассматриваем улучшение академии»
312 минут назад
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате: «Виновных нет – есть потерпевшие. Разве так бывает? Это удобно для бизнесмена Садыгова, который управлял клубом»
1223 минуты назад
Кисляк признан лучшим игроком июля и августа в ЦСКА. У него 2+3 в 7 матчах РПЛ
23 минуты назад
Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться»
3242 минуты назад
Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»
5152 минуты назад
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
57 минут назадТесты и игры
Первая лига. «Урал» в гостях у «Уфы», «Факел» сыграет с «Родиной»
63сегодня, 15:56Live
Канчельскис об удалении Станковича: «В Европе бы он себя так не вел. Руководители «Спартака» же все видят. Или им все равно, что происходит? Будто они живут отдельно от команды»
16сегодня, 15:38
Шмейхель про «МЮ» при Амориме: «Команда никуда не продвинулась. Стоит задуматься об изменениях, чтобы футболисты играли так, как умеют, перейти на 4 защитника»
17сегодня, 15:25
Франсис Кахигао: «Спартак» выиграл чемпионат лишь раз за 21 год – для лучшего клуба в истории России это недостаточно хорошо. Если у нас амбиции побеждать, то нужно инвестировать»
33сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Менхенгладбах уволила Сеоане. Клуб не побеждает в Бундеслиге 10 матчей подряд с прошлого сезона
112 минут назад
Чемпионат Италии. «Комо» принимает «Дженоа», «Верона» против «Кремонезе»
9426 минут назадLive
Пол Окенфолд о России: «Мне нравится быть здесь, я люблю людей. Я был на ЧМ-2018, все было потрясающим. Хотел бы, чтобы Россия вышла в полуфинал»
238 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
47 минут назадLive
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Если ужесточается лимит, надо вводить балансирующие меры, связанные с зарплатами российских игроков. Потолок – одна из них»
3сегодня, 15:55
Агент Батракова об интересе «Барсы»: «Не удивлюсь, если Алексей в шорт-листе. Контактов пока не было. Если будет предложение – от такого не отказываются»
8сегодня, 15:38
Гайич о книгах: «В школе изучали «Евгения Онегина», «Преступление и наказание», «Анну Каренину». Купил книгу на русском, пока до прочтения не дошел, это следующий шаг в познании языка»
3сегодня, 15:10
Губерниев о поведении Станковича: «Деяну кота нужно завести – его урчание психотерапевтический эффект окажет. Но это не поможет с тем, что его скоро выгонят»
15сегодня, 15:03
Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»
10сегодня, 15:01
Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»
7сегодня, 14:37