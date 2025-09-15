Левандовски о Джоковиче: «Играет на топ-уровне в свои годы, много работает. Если бы Роналду и Месси не было рядом последние 15 лет, у меня было бы больше титулов, может»
Роберт Левандовски высказался о спортивном долголетии Джоковича, Роналду и Месси.
На последнем US Open 38-летний Новак Джокович проиграл в полуфинале 22-летнему Карлосу Алькарасу.
«Мы друзья [с Новаком], иногда встречаемся. Он веселый парень, мы поддерживаем связь. К тому же Джокович до сих пор играет на топ-уровне в свои годы и много работает, чтобы быть там, где он есть.
Я играл в то время, когда рядом были Роналду и Месси, и можно сказать: если бы их не было последние 15 лет, возможно, у меня было бы больше титулов.
Но я смотрю на это иначе – и думаю, он тоже. То, что моя футбольная жизнь прошла рядом с ними, значит, что я добился большего», – сказал нападающий «Барселоны».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Times
