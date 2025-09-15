  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Батракова об интересе «Барсы»: «Не удивлюсь, если Алексей в шорт-листе. Контактов пока не было. Если будет предложение – от такого не отказываются»
8

Агент Батракова об интересе «Барсы»: «Не удивлюсь, если Алексей в шорт-листе. Контактов пока не было. Если будет предложение – от такого не отказываются»

Агент Алексея Батракова высказался о возможном интересе со стороны «Барселоны».

Ранее сообщалось, что спортивный менеджмент «блауграны» следит за 20-летним полузащитником «Локомотива» и включил его в шорт-лист. 

«На сегодняшний день никаких контактов с «Барселоной» ни с нашей стороны, ни со стороны клуба не было.

Алексей своей игрой заставляет европейские клубы более пристально наблюдать за ним. Если честно, не буду удивлен, если Батраков действительно есть в шорт-листе «Барселоны».

Если предположить, что каталонский клуб сделает предложение Алексею, от такого точно не отказываются», – сказал агент Владимир Кузьмичев.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?1652 голоса
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoЛа Лига
агенты
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoБарселона
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
Владимир Кузьмичев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков интересен «Барсе». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было (Metaratings)
153сегодня, 09:32
Леонченко о Баринове: «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества. Вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока»
210 сентября, 13:25
Агент Батракова опроверг возможный трансфер в «Бешикташ»: «Турецкие клубы не рассматриваем в ближайшем будущем»
104 сентября, 13:34
Главные новости
Кахигао об ужесточении лимита: «Спартак» будет готов, уверен. Сделаем упор на развитие молодых российских игроков, мы должны быть самодостаточными. Рассматриваем улучшение академии»
312 минут назад
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате: «Виновных нет – есть потерпевшие. Разве так бывает? Это удобно для бизнесмена Садыгова, который управлял клубом»
1223 минуты назад
Кисляк признан лучшим игроком июля и августа в ЦСКА. У него 2+3 в 7 матчах РПЛ
23 минуты назад
Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться»
3242 минуты назад
Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»
5152 минуты назад
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
57 минут назадТесты и игры
Первая лига. «Урал» в гостях у «Уфы», «Факел» сыграет с «Родиной»
63сегодня, 15:56Live
Левандовски о Джоковиче: «Играет на топ-уровне в свои годы, много работает. Если бы Роналду и Месси не было рядом последние 15 лет, у меня было бы больше титулов, может»
9сегодня, 15:53
Канчельскис об удалении Станковича: «В Европе бы он себя так не вел. Руководители «Спартака» же все видят. Или им все равно, что происходит? Будто они живут отдельно от команды»
16сегодня, 15:38
Шмейхель про «МЮ» при Амориме: «Команда никуда не продвинулась. Стоит задуматься об изменениях, чтобы футболисты играли так, как умеют, перейти на 4 защитника»
17сегодня, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Менхенгладбах уволила Сеоане. Клуб не побеждает в Бундеслиге 10 матчей подряд с прошлого сезона
112 минут назад
Чемпионат Италии. «Комо» принимает «Дженоа», «Верона» против «Кремонезе»
9426 минут назадLive
Пол Окенфолд о России: «Мне нравится быть здесь, я люблю людей. Я был на ЧМ-2018, все было потрясающим. Хотел бы, чтобы Россия вышла в полуфинал»
238 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
47 минут назадLive
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Если ужесточается лимит, надо вводить балансирующие меры, связанные с зарплатами российских игроков. Потолок – одна из них»
3сегодня, 15:55
Гайич о книгах: «В школе изучали «Евгения Онегина», «Преступление и наказание», «Анну Каренину». Купил книгу на русском, пока до прочтения не дошел, это следующий шаг в познании языка»
3сегодня, 15:10
Губерниев о поведении Станковича: «Деяну кота нужно завести – его урчание психотерапевтический эффект окажет. Но это не поможет с тем, что его скоро выгонят»
15сегодня, 15:03
Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»
10сегодня, 15:01
Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»
7сегодня, 14:37
Орельен Тчуамени: «В «Реале» давление постоянно – мы должны выигрывать все титулы каждый сезон. Судьи ошибаются, как и мы – нужно двигаться дальше»
1сегодня, 14:36