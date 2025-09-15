Агент Батракова об интересе «Барсы»: «Не удивлюсь, если Алексей в шорт-листе. Контактов пока не было. Если будет предложение – от такого не отказываются»
Агент Алексея Батракова высказался о возможном интересе со стороны «Барселоны».
Ранее сообщалось, что спортивный менеджмент «блауграны» следит за 20-летним полузащитником «Локомотива» и включил его в шорт-лист.
«На сегодняшний день никаких контактов с «Барселоной» ни с нашей стороны, ни со стороны клуба не было.
Алексей своей игрой заставляет европейские клубы более пристально наблюдать за ним. Если честно, не буду удивлен, если Батраков действительно есть в шорт-листе «Барселоны».
Если предположить, что каталонский клуб сделает предложение Алексею, от такого точно не отказываются», – сказал агент Владимир Кузьмичев.
