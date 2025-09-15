Тренер «Зенита» Оливейра о лимите: «Создавать что-то искусственно – не лучший способ. В России есть очень сильные игроки, которые отлично развиваются и при нынешней конкуренции»

Вильям Оливейра высказался на тему молодых игроков и лимита на легионеров в РПЛ.

– Что не так с менталитетом молодых россиян – не только в «Зените», а в целом? Они отличаются от молодых бразильцев?

– В России конкуренция ниже. В Бразилии все бедные: футбол нужен каждому, чтобы заработать, родители с детства ставят высокие задачи, многие тренируются индивидуально. Им нужно это прямо сегодня, прямо сейчас.

В России попасть в большую команду проще. Конкуренция ниже, поэтому уже в 16-17 лет игрок получает большое внимание, если выделяется. На мой взгляд, есть такая проблема: молодые российские игроки начинают себя слишком уверенно чувствовать. Им не нужно ничего доказывать, им уже как будто ничего не надо. В этот момент они перестают развиваться, немножко снижают требования к себе.

А что происходит у нас? Мы постоянно берем молодых: привлекаем к тренировкам и сборам. Обычно цепляемся за какое-то качество, которое нам нравится, – и начинаем с ним работать. А потом ребята успокаиваются.

В начале сборов все футболисты основы еще не очень готовы – только набирают форму. В этот момент молодые нормально конкурируют. Когда игрок основы уже готов, его уровень повышается, а молодой остается там, где был. Не может держать уровень – и начинается спад.

Очень важно, чтобы молодой игрок был ментально готов конкурировать до конца. Они не должны думать: «Раз тренируюсь, я готов играть». У нас не так много времени, чтобы доверять и проверять. Нам нужен уровень прямо сегодня. Мы даем им сборы, чтобы доказывать. Футболисты должны использовать шансы. Если это делать, они будут и играть, и находиться в коллективе.

Мы никого не будем искусственно ставить и верить в него, пока для этого нет поводов.

– Тезис про успокоение звучит очень странно: кажется, идти до конца и бороться за любой шанс – базовая настройка любого спортсмена. Как вы себе это объясняете?

– Вот именно. Поэтому я и считаю это главной проблемой.

Честно, это не только наша проблема – так везде. Мы разговаривали со специалистами из других стран – например, из Италии. Там то же самое.

Если ребята чуть-чуть выделяются, сразу подписывают контракт с экипировщиком, агентами, еще какой-нибудь рекламный. Так появляется давление. И, на мой взгляд, в этой точке ребята чувствуют: «Ну все, я уже футболист».

Но как раз в этот период нужно учиться преодолевать сложности. Переход из молодежного во взрослый футбол – это очень трудно, потому что, если у тебя есть какие-то особенные качества, там ты сто процентов будешь выделяться, а здесь – уже нет. В этой точке нельзя останавливаться, нужно развиваться, преодолевать этот момент и доказывать. Это не всегда получается.

За время работы в «Зените» у нас несколько раз возникало ощущение: вот сейчас молодые могут зацепиться. Но спустя время они выглядели хуже. А у нас нет времени. Мы не можем говорить: «Давайте, ребята, будем вас ждать».

– Почему такого не происходит с молодыми бразильцами?

– Как раз конкуренция. Речь даже не о том, чтобы зацепить место на тренировке. Чтобы попасть на тренировку основы в Бразилии, нужно очень сильно выделяться. Когда там первый состав играет двусторонку против второго, разницы с точки зрения технической оснащенности почти не видно. Да, есть тактические пробелы, но это все равно примерно один уровень – они хорошо обращаются с мячом и не выпадают.

Например, Педро, который пришел к нам в 18. Это зрелый футболист. Вообще не выпадает. Его часто оценивают, забывая, что ему всего 19 – возраст ребят из «Зенита-2», которых мы привлекаем. Не могу сказать, что у Педро все было гладко с первой тренировки, но он развивается. Мы видим, что он окреп физически, он бежит. Добавляем тактические моменты и видим: этот футболист готов конкурировать за место в составе.

Если бы у нас в «Зените-2» были игроки такого качества, они, конечно, получали бы больше шансов. Может быть, они вообще играли бы вместо Педро . Но на данный момент мы еще не нашли такого футболиста. Сейчас есть пара человек, за которыми мы следим. Надеемся, у них все получится.

– Расслабленность российских футболистов связана с лимитом на легионеров – особенно с прежним, в формате «6+5»?

– Возможно, так и есть. Когда приходилось искусственно выводить футболистов в основной состав, конечно, это было проблемой. Особенно когда игрок реально не заслуживает. Представляешь, у тебя на тренировке сильнее один футболист, а играет другой? Несправедливо. Нынешний лимит в этом плане лучше: да, есть разрешенное количество легионеров, но все не так строго.

Футбол без конкуренции невозможен в принципе. Тогда получается мертвый спорт.

От редакции: следующие четыре вопроса заданы в сентябре, спустя два месяца после первого разговора с Оливейрой.

– Лимит на легионеров ужесточат. Что вы об этом думаете?

– Мы всегда за конкуренцию. Для тренера выбор очевиден. Но мы тут ничего не решаем – каким лимит будет, с таким и будем работать.

Мое мнение: создавать что-то искусственно – не лучший способ. Если посмотреть на остальной мир, в России сейчас не самый плохой коэффициент игрового времени у местных игроков.

Есть очень сильные российские игроки, которые отлично развиваются и при нынешней конкуренции.

– Как «Зенит» отреагирует на изменение лимита? Уже обсуждали, с кем придется расстаться?

– Да, разговоры идут, но решений [по тем, кто уйдет] пока нет. Понятно, это осложнит ситуацию многим клубам в лиге, потому что есть футболисты на контрактах.

– Дуглас Сантос обсуждал с вами вызов в сборную Бразилии?

– Да. Сказал, что у него есть сомнения. Переживал, потому что ему очень комфортно в России.

Ему было сложно, потому что выступить на чемпионате мира, играть за сборную – мечта. Дуглас принял вызов. Мы прекрасно знали, что у него такая мечта, поэтому можем только принять и пожелать удачи.

В первой игре [за Бразилию] у него все получилось. Мы счастливы за Дуги , – сказал ассистент главного тренера «Зенита» в интервью Спортсу”.

