  • Тренер «Зенита» Оливейра о лимите: «Создавать что-то искусственно – не лучший способ. В России есть очень сильные игроки, которые отлично развиваются и при нынешней конкуренции»
Тренер «Зенита» Оливейра о лимите: «Создавать что-то искусственно – не лучший способ. В России есть очень сильные игроки, которые отлично развиваются и при нынешней конкуренции»

Вильям Оливейра высказался на тему молодых игроков и лимита на легионеров в РПЛ.

– Что не так с менталитетом молодых россиян – не только в «Зените», а в целом? Они отличаются от молодых бразильцев?

– В России конкуренция ниже. В Бразилии все бедные: футбол нужен каждому, чтобы заработать, родители с детства ставят высокие задачи, многие тренируются индивидуально. Им нужно это прямо сегодня, прямо сейчас.

В России попасть в большую команду проще. Конкуренция ниже, поэтому уже в 16-17 лет игрок получает большое внимание, если выделяется. На мой взгляд, есть такая проблема: молодые российские игроки начинают себя слишком уверенно чувствовать. Им не нужно ничего доказывать, им уже как будто ничего не надо. В этот момент они перестают развиваться, немножко снижают требования к себе.

А что происходит у нас? Мы постоянно берем молодых: привлекаем к тренировкам и сборам. Обычно цепляемся за какое-то качество, которое нам нравится, – и начинаем с ним работать. А потом ребята успокаиваются.

В начале сборов все футболисты основы еще не очень готовы – только набирают форму. В этот момент молодые нормально конкурируют. Когда игрок основы уже готов, его уровень повышается, а молодой остается там, где был. Не может держать уровень – и начинается спад.

Очень важно, чтобы молодой игрок был ментально готов конкурировать до конца. Они не должны думать: «Раз тренируюсь, я готов играть». У нас не так много времени, чтобы доверять и проверять. Нам нужен уровень прямо сегодня. Мы даем им сборы, чтобы доказывать. Футболисты должны использовать шансы. Если это делать, они будут и играть, и находиться в коллективе. 

Мы никого не будем искусственно ставить и верить в него, пока для этого нет поводов.

– Тезис про успокоение звучит очень странно: кажется, идти до конца и бороться за любой шанс – базовая настройка любого спортсмена. Как вы себе это объясняете?

– Вот именно. Поэтому я и считаю это главной проблемой.

Честно, это не только наша проблема – так везде. Мы разговаривали со специалистами из других стран – например, из Италии. Там то же самое.

Если ребята чуть-чуть выделяются, сразу подписывают контракт с экипировщиком, агентами, еще какой-нибудь рекламный. Так появляется давление. И, на мой взгляд, в этой точке ребята чувствуют: «Ну все, я уже футболист».

Но как раз в этот период нужно учиться преодолевать сложности. Переход из молодежного во взрослый футбол – это очень трудно, потому что, если у тебя есть какие-то особенные качества, там ты сто процентов будешь выделяться, а здесь – уже нет. В этой точке нельзя останавливаться, нужно развиваться, преодолевать этот момент и доказывать. Это не всегда получается.

За время работы в «Зените» у нас несколько раз возникало ощущение: вот сейчас молодые могут зацепиться. Но спустя время они выглядели хуже. А у нас нет времени. Мы не можем говорить: «Давайте, ребята, будем вас ждать».

– Почему такого не происходит с молодыми бразильцами?

– Как раз конкуренция. Речь даже не о том, чтобы зацепить место на тренировке. Чтобы попасть на тренировку основы в Бразилии, нужно очень сильно выделяться. Когда там первый состав играет двусторонку против второго, разницы с точки зрения технической оснащенности почти не видно. Да, есть тактические пробелы, но это все равно примерно один уровень – они хорошо обращаются с мячом и не выпадают.

Например, Педро, который пришел к нам в 18. Это зрелый футболист. Вообще не выпадает. Его часто оценивают, забывая, что ему всего 19 – возраст ребят из «Зенита-2», которых мы привлекаем. Не могу сказать, что у Педро все было гладко с первой тренировки, но он развивается. Мы видим, что он окреп физически, он бежит. Добавляем тактические моменты и видим: этот футболист готов конкурировать за место в составе.

Если бы у нас в «Зените-2» были игроки такого качества, они, конечно, получали бы больше шансов. Может быть, они вообще играли бы вместо Педро. Но на данный момент мы еще не нашли такого футболиста. Сейчас есть пара человек, за которыми мы следим. Надеемся, у них все получится.

– Расслабленность российских футболистов связана с лимитом на легионеров – особенно с прежним, в формате «6+5»?

– Возможно, так и есть. Когда приходилось искусственно выводить футболистов в основной состав, конечно, это было проблемой. Особенно когда игрок реально не заслуживает. Представляешь, у тебя на тренировке сильнее один футболист, а играет другой? Несправедливо. Нынешний лимит в этом плане лучше: да, есть разрешенное количество легионеров, но все не так строго.

Футбол без конкуренции невозможен в принципе. Тогда получается мертвый спорт. 

От редакции: следующие четыре вопроса заданы в сентябре, спустя два месяца после первого разговора с Оливейрой.

– Лимит на легионеров ужесточат. Что вы об этом думаете?

– Мы всегда за конкуренцию. Для тренера выбор очевиден. Но мы тут ничего не решаем – каким лимит будет, с таким и будем работать.

Мое мнение: создавать что-то искусственно – не лучший способ. Если посмотреть на остальной мир, в России сейчас не самый плохой коэффициент игрового времени у местных игроков.

Есть очень сильные российские игроки, которые отлично развиваются и при нынешней конкуренции.

– Как «Зенит» отреагирует на изменение лимита? Уже обсуждали, с кем придется расстаться?

– Да, разговоры идут, но решений [по тем, кто уйдет] пока нет. Понятно, это осложнит ситуацию многим клубам в лиге, потому что есть футболисты на контрактах.

– Дуглас Сантос обсуждал с вами вызов в сборную Бразилии?

– Да. Сказал, что у него есть сомнения. Переживал, потому что ему очень комфортно в России.

Ему было сложно, потому что выступить на чемпионате мира, играть за сборную – мечта. Дуглас принял вызов. Мы прекрасно знали, что у него такая мечта, поэтому можем только принять и пожелать удачи.

В первой игре [за Бразилию] у него все получилось. Мы счастливы за Дуги, – сказал ассистент главного тренера «Зенита» в интервью Спортсу”.

«Я на тысячу процентов предан Семаку». Интервью Вильяма Оливейры: что с «Зенитом» и почему закисли бразильцы?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
