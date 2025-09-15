  • Спортс
  • Ташуев об ужесточении лимита: «У нас сейчас неплохое поколение футболистов, зачем ломать хорошее? В СССР была поговорка «ломать – не строить»
9

Сергей Ташуев высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение». Он также допускал введение потолка зарплат и налога на легионеров.

«Футболисты потихоньку уезжают в Европу, взять того же Сафонова. Смысл всем массово туда ехать? Там платят нашим гораздо меньше. Хорошие команды редко когда зовут.

У нас сейчас неплохое поколение футболистов с действующим лимитом. Зачем ломать хорошее? Лишь бы что-то сломать. В СССР была поговорка «ломать – не строить», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
деньги
Министерство спорта России
logoМатвей Сафонов
logoСергей Ташуев
logoМихаил Дегтярев
