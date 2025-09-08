Вингер «Зенита» Энрике о ЧМ-2026: «Каждый день прошу Бога о возможности туда попасть. Это не только моя мечта, но и моей семьи»

Вингер «Зенита» Луис Энрике мечтает сыграть на чемпионате мира.

– Много думаете о чемпионате мира в следующем году?

– Каждый день, ложась спать, я молюсь и прошу Бога дать мне возможность сыграть на чемпионате мира. Это детская мечта. Не только моя, но и моей семьи.

Я хочу хорошо показать себя в сборной и клубе, чтобы в 2026 году попасть на чемпионат мира и помочь Бразилии , – сказал Энрике в интервью O Globo.