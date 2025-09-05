Медведев об игре Дугласа и Энрике за Бразилию: «Это отражение их класса и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли бы так играть»

Александр Медведев считает, что уровень Мир РПЛ помогает Луису Энрике расти.

Полузащитник принял участие в матче сборной Бразилии против Чили (3:0). Также за национальную команду впервые сыграл Дуглас Сантос .

«Поздравляю ребят с победой и успешной игрой! У Дугласа, сыгравшего весь матч, предголевая передача, а у Луиса , отыгравшего полчаса, голевой пас после виртуозного прохода, причем слева.

Это отражение класса обоих футболистов и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли бы так играть. Удачи в следующем матче, хоть он и ничего не решает», – сказал советник председателя правления «Зенита ».