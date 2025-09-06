Семак про Энрике: «Ждем от него больше результативных действий. Но любому, кто приезжает в Россию, не так просто адаптироваться»
Сергей Семак рассчитывает на рост продуктивности Луиса Энрике Андре.
– Луис Энрике достаточно удачно сыграл за сборную Бразилии, получил хорошие отзывы от СМИ и Карло Анчелотти, отметился голевой передачей. Чего ему не хватает, чтобы показывать стабильно высокий уровень в России?
– Конечно, мы ждем от него больше результативных действий – забитых мячей и голевых передач. Качества у него прекрасные есть, все мы об этом знаем. Но не только ему, но и любому игроку, который приезжает в Россию, не так просто адаптироваться.
Тот же Дуглас хороший матч сыграл, рад за ребят. Надеюсь, эмоциональный подъем пойдет по нарастающей и поможет в решении задач, которые стоят перед нами, – отметил главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
