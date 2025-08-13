ПАОК не получал предложения по Чалову от «Кайсериспора»: «Это лишь интерес, не более. Федор – важный игрок для нашего клуба»
В ПАОК заявили, что не получали предложений от «Кайсериспора» по Федору Чалову.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет подписать российского форварда на правах аренды и сделал официальное предложение.
– Это лишь интерес от «Кайсериспора» по аренде Федора, но не более.
– Что решил главный тренер и клуб?
– Нет предложения – нет решения. Чалов – важный игрок для нашего клуба. Если будет предложение, то мы обязательно дадим ответ, но на данный момент ничего нет, – сообщили в пресс-службе ПАОК.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
