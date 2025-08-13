В ПАОК заявили, что не получали предложений от «Кайсериспора» по Федору Чалову.

Ранее сообщалось , что турецкий клуб хочет подписать российского форварда на правах аренды и сделал официальное предложение.

– Это лишь интерес от «Кайсериспора » по аренде Федора , но не более.

– Что решил главный тренер и клуб?

– Нет предложения – нет решения. Чалов – важный игрок для нашего клуба. Если будет предложение, то мы обязательно дадим ответ, но на данный момент ничего нет, – сообщили в пресс-службе ПАОК .