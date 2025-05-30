  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Чалов – тормоз, уровень РПЛ он не потянет. Нет скорости, дриблинга, бревно подставьте, от него тоже в штрафной мячи будут отскакивать в ворота». Пономарев о форварде
58

«Чалов – тормоз, уровень РПЛ он не потянет. Нет скорости, дриблинга, бревно подставьте, от него тоже в штрафной мячи будут отскакивать в ворота». Пономарев о форварде

Владимир Пономарев резко высказался о Федоре Чалове.

– Раньше в ЦСКА был Чалов, с которым мучались. Он забивал с 11‑метровой отметки, играл на чистых мячах.

Тормоз. Если нападающий получает мяч только в ноги, то он тормоз. Так играют ветераны. Надо все время двигаться, напрягать противника.

Чалов еще может вернуться в Россию?

– Лишь бы не в ЦСКА. Его статистика в Греции – ерунда, капля в море. Столько должен забивать полузащитник.

Я помню, один гол Чалов забил случайно, когда в него мяч выбил вратарь. Топовым командам Федор не нужен. Да и болтаться в слабых командах тоже – там нужно работать, бегать. Он не сможет вкалывать.

Пускай играет в Греции, уровень РПЛ Чалов не потянет. Он не настоящий форвард: нет стартовой и дистанционной скорости, дриблинга. Бревно подставьте, от него тоже в штрафной мячи будут отскакивать в ворота, – сказал бывший защитник ЦСКА. 

В этом сезоне чемпионата Греции 27-летний Чалов провел за ПАОК 26 матчей, забив 3 гола.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoФедор Чалов
logoМатч ТВ
logoПАОК
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Греция
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сборную некем комплектовать, в топ-клубах одни иностранцы, мы опять изуродовали себе все. Какая разница, кто Карпина заменит? С папуасами играть?» Пономарев о национальной команде
5530 мая, 12:28
Гинер о Чалове в ПАОК: «Предупреждал: «Федя, не делай этого». Хозяин клуба сказал: «Женя, если ты против перехода – тема закрыта». Я ответил: «Нет! Раз он хочет – пускай»
4123 мая, 08:30Видео
Пономарев о Чалове: «Не настоящий форвард, так – для кухарок. Тормоз, мяч только в ноги получает, а удар любой со двора натренирует. Стал дешевым повидлом»
423 ноября 2024, 17:50
Главные новости
Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев
4 минуты назад
Лангович о конфликте Пьянича и Комличенко в серии пенальти в Кубке: «Миралем должен был передать мяч Николаю, но просто отшвырнул его. Некрасиво, я считаю»
29 минут назад
«Штутгарт» запросит у «Реала» 50+ млн евро за Штиллера. Клубы еще не ведут переговоры, хавбек нравится Алонсо и хотел бы перейти (As)
717 минут назад
Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»
1333 минуты назад
Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»
345 минут назад
Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)
745 минут назад
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
26сегодня, 09:48
Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»
8сегодня, 09:48
Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе
8сегодня, 09:36
Аль-Хелайфи осудил беспорядки после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не спорт. Прошу сохранять спокойствие, мы хотим безопасности»
8сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
412 минут назадФото
Мусаев о Кордобе: «Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне. Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то»
123 минуты назад
Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»
36 минут назад
Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
56 минут назад
«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
159 минут назад
Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»
1сегодня, 09:38
Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
2сегодня, 09:35
Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»
6сегодня, 08:49
КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
8сегодня, 08:47
Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»
3сегодня, 08:44