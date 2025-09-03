«Бой Смолова против Дзюбы – наша новая цель». Гаджиев о драке Федора в «Кофемании»
Камил Гаджиев хотел бы увидеть бой между Федором Смоловым и Артемом Дзюбой.
«Смолов с Дзюбой могли бы подраться на раз-два. Да, многие скажут, что у Артема преимущество в габаритах, но по тому, как Федор влепил человеку в «Кофемании»...
Как оценю его удар? Нормально. Молодец. Бам [показал удар]! Смолов – заводной.
Думаю, что бой Смолова против Дзюбы – это наша новая цель. Это было бы круто», – сказал президент Fight Nights.
Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
