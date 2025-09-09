  • Спортс
7

Хрюнов – о поединке Дзюбы и Смолова: «Даже нечего обсуждать – нельзя действующим футболистам проводить что-то связанное с риском для их основного занятия»

Владимир Хрюнов исключил вероятность поединка Артема Дзюбы и Федора Смолова.

«Честно говоря, и тот и другой на профессиональных контрактах. Здесь даже нечего обсуждать. Нельзя футболистам, у которых действующие контракты, проводить что-то связанное с риском для их основного занятия. В свое время изучал эту тему с агентом Дзюбы. Позиция была сформулирована тогда, и сейчас она по-прежнему такая же: он не имеет права», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что хочет организовать поединок Артема Дзюбы и Федора Смолова.

Боец поп-ММА Жека Секси вызвал на бой Дзюбу и Смолова: «Они могут вдвоем, я один. Полный газ!»

Лучший тяжеловес в истории бокса: за кого голосовали Поветкин, Валуев и еще 35 экспертов?

