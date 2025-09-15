Тренер «Зенита» Оливейра о мотивации: «Когда один состав берет много трофеев подряд, игроки теряют способность показать не 100, а 110%. Поэтому нужно иногда добавлять свежую кровь»

Вильям Оливейра не считает, что игроки «Зенита» теряют мотивацию.

– Есть мнение, что игроки теряют мотивацию после серии чемпионств.

– Всегда говорят, что есть два варианта сделать команду победителей: либо менять тренера, либо постоянно ротировать футболистов. Потому что, естественно, игроки устают, когда все одно и то же.

Не думаю, что дело в мотивации. Тут немножечко другое: когда команда берет много трофеев подряд, а состав остается примерно одним и тем же, футболисты теряют способность показать не 100, а 110 процентов. Нельзя сказать, что мы не давали ста процентов, но вот этих десяти иногда не хватало. Именно поэтому нужно постоянное обновление состава. Не нужно много трансферов: просто иногда добавлять свежую кровь, чтобы футболисты могли тащить друг друга.

Для нас всегда был важен креативный центр поля. За счет него мы могли создать преимущество против любой команды. Но, к сожалению, зимой не усилили эту зону. Считаю, как раз в центре поля нам и не хватало – нужно было вносить туда изменения своевременно, но, к сожалению, не получилось.

– Чемпионат России вас по-прежнему заводит? В чем ваша мотивация?

– Конечно, мне очень интересно. Здесь каждый сезон отличается от предыдущего. Всегда разные сборы, к нам приходят новые футболисты. Очень интересно работать, когда у тебя такие большие задачи. Максимально мотивирует. С нетерпением ждал новый сезон, потому что все поменялось: мы уже не действующие чемпионы. Есть и другие команды, которые ставят высокие задачи и покупают футболистов. Все начинается заново.

Я часто вспоминаю наши победы. И, конечно, хочется, чтобы каждый год было так. Радость наших болельщиков всегда уникальна, да и ты сам всегда чувствуешь новые эмоции. В позапрошлом сезоне, когда все решалось на последних минутах, я получил непередаваемый кайф от победы. Поэтому нынешний сезон очень мотивирует наш тренерский штаб.

– Вы понимаете, за счет чего «Зенит» может стать чемпионом в этом сезоне?

– За счет труда, качеств наших футболистов, желания. Стараемся двигаться к этому каждый день, – сказал помощник главного тренера «Зенита » в интервью Спортсу’‘ .

«Я на тысячу процентов предан Семаку». Интервью Вильяма Оливейры: что с «Зенитом» и почему закисли бразильцы?