  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Зенита» Оливейра о мотивации: «Когда один состав берет много трофеев подряд, игроки теряют способность показать не 100, а 110%. Поэтому нужно иногда добавлять свежую кровь»
1

Тренер «Зенита» Оливейра о мотивации: «Когда один состав берет много трофеев подряд, игроки теряют способность показать не 100, а 110%. Поэтому нужно иногда добавлять свежую кровь»

Вильям Оливейра не считает, что игроки «Зенита» теряют мотивацию.

– Есть мнение, что игроки теряют мотивацию после серии чемпионств. 

– Всегда говорят, что есть два варианта сделать команду победителей: либо менять тренера, либо постоянно ротировать футболистов. Потому что, естественно, игроки устают, когда все одно и то же.

Не думаю, что дело в мотивации. Тут немножечко другое: когда команда берет много трофеев подряд, а состав остается примерно одним и тем же, футболисты теряют способность показать не 100, а 110 процентов. Нельзя сказать, что мы не давали ста процентов, но вот этих десяти иногда не хватало. Именно поэтому нужно постоянное обновление состава. Не нужно много трансферов: просто иногда добавлять свежую кровь, чтобы футболисты могли тащить друг друга. 

Для нас всегда был важен креативный центр поля. За счет него мы могли создать преимущество против любой команды. Но, к сожалению, зимой не усилили эту зону. Считаю, как раз в центре поля нам и не хватало – нужно было вносить туда изменения своевременно, но, к сожалению, не получилось.

– Чемпионат России вас по-прежнему заводит? В чем ваша мотивация?

– Конечно, мне очень интересно. Здесь каждый сезон отличается от предыдущего. Всегда разные сборы, к нам приходят новые футболисты. Очень интересно работать, когда у тебя такие большие задачи. Максимально мотивирует. С нетерпением ждал новый сезон, потому что все поменялось: мы уже не действующие чемпионы. Есть и другие команды, которые ставят высокие задачи и покупают футболистов. Все начинается заново.

Я часто вспоминаю наши победы. И, конечно, хочется, чтобы каждый год было так. Радость наших болельщиков всегда уникальна, да и ты сам всегда чувствуешь новые эмоции. В позапрошлом сезоне, когда все решалось на последних минутах, я получил непередаваемый кайф от победы. Поэтому нынешний сезон очень мотивирует наш тренерский штаб.

– Вы понимаете, за счет чего «Зенит» может стать чемпионом в этом сезоне?

– За счет труда, качеств наших футболистов, желания. Стараемся двигаться к этому каждый день, – сказал помощник главного тренера «Зенита» в интервью Спортсу’‘.

«Я на тысячу процентов предан Семаку». Интервью Вильяма Оливейры: что с «Зенитом» и почему закисли бразильцы?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoВильям Оливейра
logoпремьер-лига Россия
logoСпортс
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Зенита» Оливейра: «Прошлый сезон должен был стать нашим – если бы не «Краснодар», выиграли бы РПЛ с запасом. Ощущение, что мы отплатили за предыдущие победы»
20сегодня, 09:17
Тренер «Зенита» Оливейра о лимите: «Создавать что-то искусственно – не лучший способ. В России есть очень сильные игроки, которые отлично развиваются и при нынешней конкуренции»
14сегодня, 08:12
«Я на тысячу процентов предан Семаку». Интервью Вильяма Оливейры: что с «Зенитом» и почему закисли бразильцы?
32сегодня, 08:03
Тренер «Зенита» Оливейра о старте в РПЛ: «Не все всегда получается так, как хотим. Главное – делать выводы и трудиться. Уверен, результат будет»
11сегодня, 07:15
Главные новости
Дзюба о поединке со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»
2 минуты назад
Гайич о религии: «В Сербии, если ты семейный человек – значит, верующий. Сейчас учу дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься»
740 минут назад
Ямаль, Салах, Холанд, Хакими, Мбаппе – кого возьмете в Основе ЛЧ? Всех не получится
41 минуту назадТесты и игры
Ташуев об ужесточении лимита: «У нас сейчас неплохое поколение футболистов, зачем ломать хорошее? В СССР была поговорка «ломать – не строить»
948 минут назад
Карло Анчелотти: «Реал» – единственная команда, которую я мог бы тренировать после Бразилии. Но этого не произойдет, думаю»
6сегодня, 09:40
Батраков интересен «Барсе». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было (Metaratings)
102сегодня, 09:32
Тренер «Зенита» Оливейра: «Прошлый сезон должен был стать нашим – если бы не «Краснодар», выиграли бы РПЛ с запасом. Ощущение, что мы отплатили за предыдущие победы»
20сегодня, 09:17
Сергей Ташуев: «Без еврокубков мы варимся в собственном соку – это главная проблема, непонятен наш уровень. Сборная КХЛ россиянам НХЛ уступила 3:15, а говорят, что КХЛ хороший турнир»
25сегодня, 09:03
Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу
71сегодня, 08:57
Мбаппе опоздал на 2 минуты на сегодняшнюю тренировку «Реала»
46сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Пивоваров о словах Карпина про уход из «Динамо»: «Журналист задал провокационный вопрос, вы задаете такой же мне. Валерий Георгиевич отвечал, так как с уважением относится к прессе»
12 минут назад
КДК рассмотрит удаление Гайча в матче с «Ростовом» и скандирования фанатов «Спартака» в адрес судьи на игре с «Динамо»
221 минуту назад
Рамос о карьере певца: «Надеюсь дать концерт на «Бернабеу» в будущем. Нужно действовать шаг за шагом»
24 минуты назад
Билеты на домашние матчи «Кайрата» в ЛЧ стоят от 4 588 до 38 235 рублей. В Казахстане пройдут игры с «Реалом», «Олимпиакосом», «Брюгге» и «Пафосом»
438 минут назад
Гришин об ошибке Акинфеева с «Ростовом»: «Что-то замкнуло в голове, на Игоря это не похоже. Он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать»
758 минут назад
Президент «Фенербахче» о Тедеско: «У него широкие возможности в плане игрового стиля. Наша цель – выиграть лигу и выйти в полуфинал ЛЕ. Ключевое значение имеет знание им шести языков»
10сегодня, 09:21
Вратарь «Кайрата» Анарбеков сломал челюсть в игре чемпионата Казахстана и пропустит старт ЛЧ. Он вывел команду в общий этап тремя сэйвами пенальти
3сегодня, 09:13
«Акрон» сыграет с «Локомотивом». Приходите поддержать тольяттинцев в домашнем матче против железнодорожников!
сегодня, 09:00Реклама
Опорник «Махачкалы» Мубарик пропустит около 3 недель из-за травмы камбаловидной мышцы. Он арендован у «Аль-Айна» до конца сезона
2сегодня, 08:34
Гафин о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина в «Динамо»: «Слухи не буду комментировать»
5сегодня, 08:11