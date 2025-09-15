Тренер «Зенита» Оливейра о старте в РПЛ: «Не все всегда получается так, как хотим. Главное – делать выводы и трудиться. Уверен, результат будет»

Вильям Оливейра оценил старт «Зенита» в сезоне Мир РПЛ.

После 8 туров петербургский клуб занимает в таблице 6-е место.

– Это самое тяжелое начало сезона в вашей тренерской карьере?

– Да я бы не сказал. У нас был очень сложный график, на который наложились проблемы с пополнением состава – было непонятно, кто уходит, а кто нет, приедет ли кто-то. Да, результат чуть хуже, но это обычная жизнь тренера. Не бывает все всегда идеально.

В прошлом сезоне мы показали лучший старт, а потом не стали чемпионами. Нужно просто работать и стараться на максимум, а результат придет. Или не придет. Все-таки это футбол. Но я на сто процентов уверен, что результат у нас будет.

– То есть ничего особенного?

– Понятно, всегда сложно, когда не выигрываешь, но по работе у нас к ребятам нет претензий. У них есть желание, они трудятся, выполняют все требования. Не все получается, но равнодушных нет.

Тренер всегда себя ощущает спокойно, когда видит, что команда старается и работает, а перенести это на игру пока просто не получается. Вопрос времени.

Тренер всегда должен верить в свою работу. А то, что на каких-то отрезках не получается, как мы говорим, футбол всегда возвращает.

– После ничьей со «Спартаком» у «Зенита» было 6 очков в 5 турах – повторение стартового антирекорда XXI века из 2008-го. Хотите сказать, что это не давит не команду?

– Давит, конечно. Отсутствие результата давит на любую команду. Но опять же: не сказать, что мы как-то сильно провалились. Это футбол. Не все всегда получается так, как мы хотим. В жизни так, а в футболе – тем более. Главное – делать выводы и трудиться, – сказал ассистент тренера «Зенита » в интервью Спортс”.

