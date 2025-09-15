Тренер «Зенита» Оливейра: «Прошлый сезон должен был стать нашим – если бы не «Краснодар», выиграли бы РПЛ с запасом. Ощущение, что мы отплатили за предыдущие победы»

Вильям Оливейра высказался об упущенном чемпионстве «Зенита» в прошлом сезоне.

– Долго анализировали, почему «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне?

– Конечно, долго это обсуждали. У нас возникло ощущение, что этим упущенным чемпионством мы отплатили за предыдущие победы. В прошлом сезоне все действительно неплохо получалось – да, были поражения, но поражения бывают в любом сезоне. Мы шли по графику, хорошо набирали очки. Еще ни разу команда с 66 очками не проигрывала чемпионство. Если бы не «Краснодар», мы бы с запасом выиграли за три тура до конца.

Может, в сезоне-2023/24 мы не должны были выиграть, а вот прошлый сезон точно должен был стать нашим. Такой обычный футбольный манер: тебе сегодня что-то отдают здесь, а завтра забирают там.

Было сложно после зимнего трансферного окна, когда мы потеряли важного футболиста [Клаудиньо] и не смогли его заменить. Тем не менее темп набора очков был хорошим – в любом другом сезоне мы стали бы чемпионами.

Тут нужно оценить «Краснодар». Они молодцы. Было много сложных матчей, в которых они цеплялись. Благодаря этому и выиграли.

– В предыдущие сезоны казалось, что «Зенит» в любом случае как-то дожмет, даже если игра не идет. В прошлом году это ощущение пропало. Куда оно подевалось?

– Сезон начался космически: все нас очень хвалили. Крупная победа над «Краснодаром » в Суперкубке (4:2 – Спортс’’), четыре разгрома на старте сезона (победы над «Крыльями Советов», «Рубином », «Факелом» и «Ростовом » с общим счетом 13:0 – Спортс’’).

Но мы в тренерском штабе чувствовали: нам очень сильно прет. Мы очень много забивали, не создавая много моментов. Играли достаточно стабильно, но не идеально. Не сказал бы, что все 90 минут возили соперника. Были матчи, когда соперники не реализовывали момент, а мы забивали в ответной атаке. Может, во всех этих играх мы и заслуживали победы, но не с таким преимуществом. Чувствовали, что в любой момент это может закончиться. Так устроен футбол: все всегда возвращается.

Во многих матчах допускали индивидуальные ошибки или цеплялись за результат, но в конце все-таки пропускали. Еще и эти две игры в конце года, которые проиграли дома (2:3 от «Крыльев Советов » и 1:2 от «Акрона » – Спортс’’).

Мы понимали, что не контролируем игру так, как хотим, так, как делали это раньше. Как вы и говорите, всегда было опасение, что можем пропустить.

Зимой осознали: нужна свежая кровь, люди с голодом. Не сказал бы, что ребята в составе не хотели, но было несколько моментов, когда мы почувствовали, что прежнего драйва нет. Все играли с желанием, но не хватало сил на последний рывок, стремления забить на 90-й. Наоборот, было ощущение, что в любом матче мы можем пропустить на 90-й.

– Вам нравился футбол, с которым «Зенит» стал чемпионом в сезоне-2023/24?

– Футбол всегда упирается в результат.

В том сезоне нам сильно не везло: в некоторых играх мы доминировали, но возникал пенальти или другой момент, мы пропускали на 90-й. Внутри команды было ощущение: не прет. Не из-за того, что мы мало работали или плохо играли. Нас критиковали, но мы разбирали матчи и видели, что все неплохо, исходя из того, кто у нас в составе. Было ощущение: тяжело, не хватает фарта. Но видишь, как все перевернулось в последнем туре?

У меня очень сложные ощущения оставила игра в Воронеже с «Факелом» [в 27-м туре]. Очень уверенно вели 1:0, создали кучу моментов, не реализовали. Потом Клаудиньо забивает второй, но гол отменяют (на 89-й минуте, Вендел был в офсайде в голевой атаке – Спортс’’). Потом угловой, куча рикошетов, мяч попадает в руку Нурику [Алипу]. Играем 1:1. Просто шок. Это был удар для нас.

Из Воронежа долгая дорога. Пока ехали в автобусе, в голове крутилось: «Тяжело будет, тяжело». Но в какой-то момент пришла мысль: «Да нет, надо верить». Уже после возвращения в Питер написал Богданычу: «Это был последний наш негативный момент в этом сезоне. Хуже не будет». Действительно думал, что после этой игры все должно перевернуться в нашу сторону. С тех пор я очень сильно верил в чемпионство. Даже перед последней игрой сказал: «Надо просто победить – и все будет хорошо».

В том сезоне возникали моменты, когда мы не добрали. Но в итоге выиграли чемпионат. А в прошлом сезоне – наоборот, все шло достаточно хорошо, но судьба нам заплатила за предыдущий сезон.

– Вы помните, когда по ходу прошлого сезона впервые подумали, что «Зенит» может не стать чемпионом?

– Вообще я оптимист – всегда верю. Но у тренера всегда есть такая мысль: два раза подряд повезти не может. Два года подряд перед последним туром мы зависели от результатов других команд. Если бы перед матчем с «Ахматом» все зависело только от нас, я бы на сто процентов был уверен, что возьмем трофей.

Чудес каждый сезон не бывает. Я понимал: если «Краснодар» выиграет, это будет заслуженно.

По ходу сезона было чувство, что мы можем не выиграть, но не было ощущения, что у нас все плохо и вообще ничего не идет. С нашей стороны все хорошо, но они просто отработали лучше, – сказал ассистент главного тренера «Зенита» в интервью Спортсу”.

