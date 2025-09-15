  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Билеты на домашние матчи «Кайрата» в ЛЧ стоят от 4 588 до 38 235 рублей. В Казахстане пройдут игры с «Реалом», «Олимпиакосом», «Брюгге» и «Пафосом»
4

Билеты на домашние матчи «Кайрата» в ЛЧ стоят от 4 588 до 38 235 рублей. В Казахстане пройдут игры с «Реалом», «Олимпиакосом», «Брюгге» и «Пафосом»

«Кайрат» опубликовал билетную программу на домашние матчи Лиги чемпионов.

Минимальная стоимость билетов на домашние матчи «Кайрата» в Лиге чемпионов составит от 30 000 тенге (4 588 рублей или 47,3 евро). Самые дорогие билеты будут стоить 250 000 тенге (38 235 рублей; 394 евро). Продажа билетов на матч с «Реалом» стартует 23 сентября.

«Цены на билеты согласованы с УЕФА и едины для всех домашних матчей общего этапа. Ценовая политика соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов.

Часть билетов традиционно распределяется в рамках утвержденных социальных и клубных квот: они будут переданы тренерам и воспитанникам Академии «Кайрат» и ее филиалов, спортсменам паралимпийских видов спорта, а также действующим сотрудникам и почетным ветеранам клуба.

Отдельная квота предусмотрена для спонсоров клуба в рамках действующих партнерских обязательств», – говорится в сообщении на сайте «Кайрата».

«Кайрат» начнет выступление в Лиге чемпионов 18 сентября выездным матчем против «Спортинга». В первом домашнем матче общего этапа турнира «Кайрат» сыграет с «Реалом» – игра пройдет 30 сентября. Также казахстанская команда сыграет дома с «Пафосом», «Брюгге» и «Олимпиакосом», на выезде – с «Интером», «Арсеналом» и «Копенгагеном».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Кайрата»
logoКайрат
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Казахстан
logoБрюгге
logoПафос
logoАрсенал
logoСпортинг
logoОлимпиакос
logoКопенгаген
logoSports – Казахстан
logoРеал Мадрид
logoИнтер
болельщики
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь «Кайрата» Анарбеков сломал челюсть в игре чемпионата Казахстана и пропустит старт ЛЧ. Он вывел команду в общий этап тремя сэйвами пенальти
3сегодня, 09:13
Расписание общего этапа ЛЧ: матчи пройдут с 16 сентября по 28 января. «Реал» сыграет в гостях с «Кайратом» 30 сентября, «Барса» против «ПСЖ» – 1 октября
5830 августа, 10:51
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
12129 августа, 21:36
Главные новости
Дзюба о поединке со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»
2 минуты назад
Тренер «Зенита» Оливейра о мотивации: «Когда один состав берет много трофеев подряд, игроки теряют способность показать не 100, а 110%. Поэтому нужно иногда добавлять свежую кровь»
115 минут назад
Гайич о религии: «В Сербии, если ты семейный человек – значит, верующий. Сейчас учу дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься»
740 минут назад
Ямаль, Салах, Холанд, Хакими, Мбаппе – кого возьмете в Основе ЛЧ? Всех не получится
41 минуту назадТесты и игры
Ташуев об ужесточении лимита: «У нас сейчас неплохое поколение футболистов, зачем ломать хорошее? В СССР была поговорка «ломать – не строить»
948 минут назад
Карло Анчелотти: «Реал» – единственная команда, которую я мог бы тренировать после Бразилии. Но этого не произойдет, думаю»
6сегодня, 09:40
Батраков интересен «Барсе». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было (Metaratings)
102сегодня, 09:32
Тренер «Зенита» Оливейра: «Прошлый сезон должен был стать нашим – если бы не «Краснодар», выиграли бы РПЛ с запасом. Ощущение, что мы отплатили за предыдущие победы»
20сегодня, 09:17
Сергей Ташуев: «Без еврокубков мы варимся в собственном соку – это главная проблема, непонятен наш уровень. Сборная КХЛ россиянам НХЛ уступила 3:15, а говорят, что КХЛ хороший турнир»
25сегодня, 09:03
Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу
71сегодня, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
Пивоваров о словах Карпина про уход из «Динамо»: «Журналист задал провокационный вопрос, вы задаете такой же мне. Валерий Георгиевич отвечал, так как с уважением относится к прессе»
12 минут назад
КДК рассмотрит удаление Гайча в матче с «Ростовом» и скандирования фанатов «Спартака» в адрес судьи на игре с «Динамо»
221 минуту назад
Рамос о карьере певца: «Надеюсь дать концерт на «Бернабеу» в будущем. Нужно действовать шаг за шагом»
24 минуты назад
Гришин об ошибке Акинфеева с «Ростовом»: «Что-то замкнуло в голове, на Игоря это не похоже. Он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать»
758 минут назад
Президент «Фенербахче» о Тедеско: «У него широкие возможности в плане игрового стиля. Наша цель – выиграть лигу и выйти в полуфинал ЛЕ. Ключевое значение имеет знание им шести языков»
10сегодня, 09:21
Вратарь «Кайрата» Анарбеков сломал челюсть в игре чемпионата Казахстана и пропустит старт ЛЧ. Он вывел команду в общий этап тремя сэйвами пенальти
3сегодня, 09:13
«Акрон» сыграет с «Локомотивом». Приходите поддержать тольяттинцев в домашнем матче против железнодорожников!
сегодня, 09:00Реклама
Опорник «Махачкалы» Мубарик пропустит около 3 недель из-за травмы камбаловидной мышцы. Он арендован у «Аль-Айна» до конца сезона
2сегодня, 08:34
Гафин о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина в «Динамо»: «Слухи не буду комментировать»
5сегодня, 08:11
Чемпионат Италии. «Комо» примет «Дженоа», «Верона» против «Кремонезе»
94сегодня, 08:01