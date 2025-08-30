За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»

Представители «Кайрата» получили подарки после выхода в Лигу чемпионов.

Клуб из Алматы впервые в своей истории сыграет в главном клубном турнире Европы.

Основатель Astana Motors Нурлан Смагулов встретился с главным тренером команды Рафаэлем Уразбахтиным и вратарем Темирланом Анарбековым . 46-летнему специалисту он вручил ключи от автомобиля Hyundai Palisade, а 21-летнему футболисту, отразившему три пенальти в серии с «Селтиком» в квалификации, – Apple Macbook.

«Мы гордимся вашей победой. Это огромный шаг не только для «Кайрата», но и для всего казахстанского футбола. Искренне желаем новых успехов и всегда готовы поддержать команду. Верим, что «Кайрат» сможет удивить Европу.

Впереди у вас матч с легендарным мадридским «Реалом », который пройдет в Алматы. Это событие мирового масштаба, будем болеть за вас. Вы развиваете казахстанский футбол, а мы – казахстанский автопром», – сказал Смагулов.

