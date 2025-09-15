Вратарь «Кайрата» Анарбеков сломал челюсть в игре чемпионата Казахстана и пропустит старт ЛЧ. Он вывел команду в общий этап тремя сэйвами пенальти
Анарбеков на 10-й минуте матча столкнулся с соперником, на поле сразу появились врачи, а затем носилки и электрокар врачей. По данным 24.kz, через 20 минут вратаря доставили в больницу на машине скорой помощи.
После игры главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин сообщил, что у Анарбекова сломана челюсть, и что он выбыл на неопределенный срок. На замену вместо него вышел 18-летний Шехран Калмурза, «Кайрат» победил 1:0.
Напомним, казахстанская команда потеряла из-за травмы колена в первом матче плей-офф за выход в основной этап Лиги чемпионов против «Селтика» основного вратаря Александра Заруцкого, Анарбеков вышел на замену в гостевой игре, а затем в домашней взял три пенальти в послематчевой серии и помог «Кайрату» победить.
Анарбеков – самый популярный вратарь Фэнтези Лиги чемпионов на Спортсе’’, он стоит минимально возможные 4 млн. До новостей о травме Темирлана выбрали 22,12% фэнтези-менеджеров, он 4-й по проценту выбора во всем турнире.
В 1-м туре Лиги чемпионов, в четверг 18 сентября, «Кайрат» на выезде сыграет со «Спортингом», а во 2-м, 30 сентября, примет мадридский «Реал».
👉 Создавайте свою команду в Фэнтези Лиги чемпионов / Замените Анарбекова в команде, если брали его