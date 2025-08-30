  • Спортс
  • Расписание общего этапа ЛЧ: матчи пройдут с 16 сентября по 28 января. «Реал» сыграет в гостях с «Кайратом» 30 сентября, «Барса» против «ПСЖ» – 1 октября
Расписание общего этапа ЛЧ: матчи пройдут с 16 сентября по 28 января. «Реал» сыграет в гостях с «Кайратом» 30 сентября, «Барса» против «ПСЖ» – 1 октября

Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов.

Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдет с 16 сентября по 28 января. Каждая команда проведет 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 29 января в 23:00 по московскому времени.

Расписание общего этапа Лиги чемпионов:

1-й тур: 16-18 сентября, центральные матчи – «Бавария» – «Челси», «Ливерпуль» – «Атлетико», «Манчестер Сити» – «Наполи», «Ньюкасл» – «Барселона».

2-й тур: 30 сентября – 1 октября, центральные матчи – «Кайрат» – «Реал», «Барселона» – «ПСЖ».

3-й тур: 21-22 октября, центральные матчи – «Арсенал» – «Атлетико», «Реал» – «Ювентус».

4-й тур: 4-5 ноября, центральные матчи – «Ливерпуль» – «Реал», «ПСЖ» – «Бавария», «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд.

5-й тур: 25-26 ноября, центральные матчи – «Челси» – «Барселона», «Арсенал» – «Бавария», «Атлетико» – «Интер».

6-й тур: 9-10 декабря, центральные матчи – «Интер» – «Ливерпуль», «Реал» – «Манчестер Сити».

7-й тур: 20-21 января, центральные матчи – «Интер» – «Арсенал», «Реал» – «Монако».

8-й тур: 28 января, центральные матчи – «Боруссия» – «Интер», «ПСЖ» – «Ньюкасл», «Наполи» – «Челси».

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Ниже приведены даты всех матчей общего этапа Лиги чемпионов. По клику на картинку откроется крупное изображение. В таблицах указано центральноевропейское время (CET). Чтобы узнать московское время игр, для матчей первых трех туров нужно прибавить один час, для матчей туров с четвертого по восьмой – два часа.

