Расписание общего этапа ЛЧ: матчи пройдут с 16 сентября по 28 января. «Реал» сыграет в гостях с «Кайратом» 30 сентября, «Барса» против «ПСЖ» – 1 октября
Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдет с 16 сентября по 28 января. Каждая команда проведет 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 29 января в 23:00 по московскому времени.
Расписание общего этапа Лиги чемпионов:
1-й тур: 16-18 сентября, центральные матчи – «Бавария» – «Челси», «Ливерпуль» – «Атлетико», «Манчестер Сити» – «Наполи», «Ньюкасл» – «Барселона».
2-й тур: 30 сентября – 1 октября, центральные матчи – «Кайрат» – «Реал», «Барселона» – «ПСЖ».
3-й тур: 21-22 октября, центральные матчи – «Арсенал» – «Атлетико», «Реал» – «Ювентус».
4-й тур: 4-5 ноября, центральные матчи – «Ливерпуль» – «Реал», «ПСЖ» – «Бавария», «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд.
5-й тур: 25-26 ноября, центральные матчи – «Челси» – «Барселона», «Арсенал» – «Бавария», «Атлетико» – «Интер».
6-й тур: 9-10 декабря, центральные матчи – «Интер» – «Ливерпуль», «Реал» – «Манчестер Сити».
7-й тур: 20-21 января, центральные матчи – «Интер» – «Арсенал», «Реал» – «Монако».
8-й тур: 28 января, центральные матчи – «Боруссия» – «Интер», «ПСЖ» – «Ньюкасл», «Наполи» – «Челси».
Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.
Ниже приведены даты всех матчей общего этапа Лиги чемпионов. По клику на картинку откроется крупное изображение. В таблицах указано центральноевропейское время (CET). Чтобы узнать московское время игр, для матчей первых трех туров нужно прибавить один час, для матчей туров с четвертого по восьмой – два часа.
