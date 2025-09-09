Мостовой про Тедеско: «Непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу. Его агенты хорошо зарабатывают деньги»
Александр Мостовой похвалил агентов Доменико Тедеско.
Бывший главный тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче».
«Это лишний раз убеждает, что он непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу.
К сожалению, в футболе подобное редко, но бывает. Это лишний раз подчеркивает, что команда и агенты Тедеско хорошо зарабатывают деньги.
Но в «Фенербахче» его раскусят – и он долго не продержится, как в сборной Бельгии, о чем я говорил еще в момент назначения», – отметил бывший полузащитник «Бенфики».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
