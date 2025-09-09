Мостовой про Тедеско: «Непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу. Его агенты хорошо зарабатывают деньги»

Александр Мостовой похвалил агентов Доменико Тедеско.

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче ».

«Это лишний раз убеждает, что он непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу.

К сожалению, в футболе подобное редко, но бывает. Это лишний раз подчеркивает, что команда и агенты Тедеско хорошо зарабатывают деньги.

Но в «Фенербахче» его раскусят – и он долго не продержится, как в сборной Бельгии , о чем я говорил еще в момент назначения», – отметил бывший полузащитник «Бенфики».