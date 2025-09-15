14

Мбаппе опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала» на 2 минуты

Килиан Мбаппе опоздал на тренировку «Реала» на 2 минуты.

Сегодняшний сбор мадридцев был назначен на 10 часов утра по испанскому времени, однако форвард прибыл в Вальдебебас в 10:02, сообщает El Chiringuito TV. На кадрах в соцсетях видно, как автомобиль Мбаппе подъезжает к базе.

Пока неизвестно, будут ли применены к французу дисциплинарные санкции.

Напомним, вчера вингер «Барселоны» Рафинья был исключен из стартового состава на игру с «Валенсией» (6:0) за то, что тот не явился на разминку вовремя.

В 4-м туре Ла Лиги Мбаппе оформил 1+1 по системе «гол+пас» в матче с «Реал Сосьедад» (2:1).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: https://x.com/elchiringuitotv/status/1967504350412243027
