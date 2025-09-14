Рафинья опоздал на разминку – Флик исключил его из стартового состава «Барсы» на игру с «Валенсией»

Ханси Флик наказал Рафинью за опоздание.

Как передает RAC1, главный тренер «Барселоны» исключил бразильца из стартового состава на игру с «Валенсией» за то, что тот не явился на разминку вовремя.

Рафинья должен был начать игру 4-го тура Ла Лиги с первых минут.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию .