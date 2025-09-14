  • Спортс
  • Анчелотти о Мбаппе: «Его легко тренировать, он ничего не требовал, вел себя скромно. Килиан провел сезон на высочайшем уроне, а сейчас выступит еще лучше»
Анчелотти о Мбаппе: «Его легко тренировать, он ничего не требовал, вел себя скромно. Килиан провел сезон на высочайшем уроне, а сейчас выступит еще лучше»

Карло Анчелотти рассказал, что ему было легко тренировать Килиана Мбаппе.

– Легко ли тренировать Мбаппе?

– Очень легко. За весь год Мбаппе ни разу ничего у меня не просил – ни права пробивать пенальти, ни гарантий игры, ни смены позиции, ни ударов со штрафных... Ничего.  Он всегда вел себя безупречно, с большой скромностью.

И при этом провел сезон высочайшего уровня с личной точки зрения – 44 гола. Думаю, его второй сезон получится еще лучше: он адаптировался, а партнеры его прекрасно знают.

– Перевод его на позицию «девятки» был результатом обсуждения с ним?

– Совсем нет. Для меня Мбаппе – это чистый центрфорвард. Именно там он лучше всего раскрывает свои качества: скорость, техника, точность, умение в одно мгновение комбинировать в тесных зонах. Он должен быть ближе к воротам.

На фланге качества останутся теми же, но забивать он будет меньше. К тому же интенсивность футбола в последние годы выросла, и нагрузка на фланговых игроков стала гораздо выше, чем раньше. От них требуют колоссального объема работы. Для Мбаппе же оптимально играть на острие.

– Потому что он не любит обороняться?

– Дело не в том, что он не любит отрабатывать в обороне. Просто от игрока с его характеристиками прежде всего ждут голов, – сказал главный тренер сборной Бразилии, ранее возглавлявший «Реал». 

