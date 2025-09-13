У Мбаппе 6 голов в 6 матчах сезона за «Реал» и сборную Франции

Килиан Мбаппе забил 6 голов в 6 матчах сезона.

Сегодня нападающий мадридского «Реала» открыл счет в игре против «Реал Сосьедад » в 4-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм).

Теперь на счету 26-летнего футболиста 6 мячей в 6 матчах сезона за клуб и сборную Франции . Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.