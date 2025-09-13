У Мбаппе 6 голов в 6 матчах сезона за «Реал» и сборную Франции
Килиан Мбаппе забил 6 голов в 6 матчах сезона.
Сегодня нападающий мадридского «Реала» открыл счет в игре против «Реал Сосьедад» в 4-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм).
Теперь на счету 26-летнего футболиста 6 мячей в 6 матчах сезона за клуб и сборную Франции. Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости