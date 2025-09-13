Мбаппе после 2:1 с «Сосьедадом»: «Реал» – лидер Ла Лиги. Хочу отдаваться на 100% ради этой футболки и этого клуба»

Килиан Мбаппе высказался о победе над «Реал Сосьедад» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

Форвард «Реала» оформил 1+1 по системе «гол+пас» в сегодняшней игре.

– Мы знали, что это будет трудный матч, который покажет, в каком состоянии мы находимся на этом этапе сезона. Мы очень хорошо начали игру: играли на чужой половине, забили голы и создавали моменты. Потом последовало удаление, и игра немного изменилась, нас стало меньше, но мы не испугались.

Мы играли в свой футбол и забили второй. Второй тайм был тяжелее. Они реализовали пенальти, но мы боролись вместе как команда. Возвращаемся в Мадрид с тремя очками, и мы – лидеры Ла Лиги .

Всегда нужно помогать команде. Я хочу отдаваться на сто процентов ради этой футболки и этого клуба. Я играю, используя свои качества, сегодня был гол в моем стиле, но команда очень помогает мне показывать мои сильные стороны каждый день. Я чувствую себя здесь очень хорошо.

– Что выбираешь – сегодняшний гол или голевую передачу?

– Сегодня мне показалась важнее передача, потому что это был ключевой момент матча. Для нас было важно забить второй гол, когда мы играли в меньшинстве, – сказал Мбаппе .