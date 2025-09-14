Защитник «Балтики» Бевеев о 0:0 с «Зенитом»: «Есть недосказанность, но это футбол, нужно забивать и выигрывать. Будем работать над ударами, завершением»

Мингиян Бевеев высказался о ничьей с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре Мир РПЛ.

«Больше усталости после матча. Наша команда много двигалась, приходилось перестраиваться. Наверное, есть чуть‑чуть недосказанность, но это футбол, нужно забивать и выигрывать.

Если счет 0:0 и мы не забили, значит, будем работать над ударами, завершением. Спасибо ребятам, кто выходил на поле и остался на скамейке запасных. Все бились, это общая заслуга.

Я с «Зенитом » в официальных матчах еще ни разу нормально не играл, так что для себя плюсик поставил (улыбается). Можно лучше, так что будем работать», – сказал защитник «Балтики».