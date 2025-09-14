  • Спортс
  • Талалаев о 0:0: «Удалось заставить «Зенит» играть так, как мы хотели. Год назад «Балтика» была 6-й в Первой лиге и смотрела вперед с надеждой – сейчас смотрим с уверенностью»
13

Талалаев о 0:0: «Удалось заставить «Зенит» играть так, как мы хотели. Год назад «Балтика» была 6-й в Первой лиге и смотрела вперед с надеждой – сейчас смотрим с уверенностью»

Андрей Талалаев остался доволен игрой «Балтики» в матче с «Зенитом».

Встреча 8-го тура Мир РПЛ в Калининграде завершилась со счетом 0:0.

«Поблагодарил ребят, очень хорошая самоотдача, борьба. Качество игры в первом тайме устроило, во втором не получилось сыграть так, как планировали. Есть несколько причин. Одна из них – стали охранять «Зенит», каждое единоборство в прессинге стало свистеться фолами, пришлось отказаться от активного прессинга и играть другую модель.

У нас были свои моменты, но жалко, что ребята их не реализовали. «Зенит» – очень хорошая команда, индивидуального мастерства вагон, но нам удалось заставить их играть в футбол, который мы хотели. Не так много было комбинаций.

По нашему состоянию очень хотелось бы победить, но если реально оценивать, ровно год назад мы были шестые в Первой лиге и смотрели вперед с надеждой. Сейчас смотрим с уверенностью», – сказал главный тренер «Балтики».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАндрей Талалаев
logoМатч ТВ
