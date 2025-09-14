Вратарь «Зенита» Адамов о 0:0 с «Балтикой»: «Слава богу, что не пропустили. Все расстроены, потому что не удалось взять три очка»

Денис Адамов прокомментировал ничью «Зенита» с «Балтикой».

Матч 8-го тура Мир РПЛ в Калининграде завершился со счетом 0:0.

– На самом деле после игры трудно подвести, все расстроены, потому что не удалось взять три очка. Тем не менее, соперник несколько моментов опасных создал и, слава Богу, что мы не пропустили.

– Насколько ваши личные ожидания от матча совпали с реальностью? Речь не о результате, а о рисунке игры и борьбе на поле.

– Думаю, совпали, потому что мы ожидали такую игру. Как и сегодня, так и в прошлых играх смотрели, что соперник очень агрессивно играет – строго в обороне, строго в атаке. Все как ожидали, так и получилось.

– Ноль голов у хозяев – во многом ваша заслуга. Какое из своих спасений отметите особенно?

– Трудно отметить. Пусть будет на последних минутах.

– С вашим однофамильцем обсудили этот момент?

– Ну так, пробежались. Думаю, в дальнейшем на теории разберем подробнее.

– Защитив ворота, вы обычно что-то громко кричите, что-то духоподъемное. Это адресовано партнерам или себе?

– На самом деле по-разному всегда, просто выплеск эмоций. Не знаю, как-то давно повелось, еще со школы, и я этому следую.

– Болельщики переживают, цело ли ребро Адамова после столкновения с Бевеевым.

– В целом, нормально все. Просто немножко вспылил, потому что опасно, когда вверх выпрыгиваешь, и в тебя врезаются. При падении ты не контролируешь ситуацию, и это немножко опасно выглядело. Поэтому немножко вскипел. После игры подошли, друг другу руки пожали, поговорили. Все нормально.

– Болельщики признали вас лучшим игроком июля-августа, с чем мы вас от всей души поздравляем. Добавило ли это мотивации и сил?

– Да, болельщикам большое спасибо. Эту новость видел, было очень приятно. Я рад и буду стараться в дальнейшем хорошо себя показывать в играх, – сказал голкипер «Зенита ».