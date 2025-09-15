Лапочкин об удаления Гайича: «Удар наотмашь локтем в кадык – это агрессия. У нас игра называется футбол – канал «Боец» на другой кнопке»

Сергей Лапочкин оценил удаление Милана Гайича из ЦСКА в игре с «Ростовом» (0:1).

«Что касается удаления Гайича , то у нас игра называется футбол – канал «Боец» на другой кнопке. Это нефутбольный прием. Гайич, не борясь за мяч, бьет наотмашь локтем в кадык. Конечно, это агрессия.

Карасев не мог это видеть, это закрытый был от него момент. Для этого и есть ВАР – вмешивается и показывает. Он пересмотрел и принял правильное решение, показав красную карточку», — сказал бывший арбитр ФИФА.